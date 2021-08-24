Журналист Арустамян назвал причину ухода с телеканала «Матч ТВ»

Журналист и телекомментатор Нобель Арустамян связал свой уход с телеканала «Матч ТВ» с интервью, которе он взял у футболиста Павла Мамаева. Эту информацию журналист сообщил в Telegram-канале.

Интервью, как с Павлом Мамаевым (вы уже видели анонс, в эфире «Матча» 24 августа в 21:00) — то, что я не хочу, не могу и не буду делать в какой бы то ни было форме. Это противоречит моим профессиональным и этическим ценностям. Я получил редакционное задание: как мне сообщили, Павел хочет дать интервью именно и только мне, — написал Арустамян.

Журналист отметил, что в лице Пала Мамаева получил заранее подготовленного героя для программы по типу «Пусть говорят», из-за чего он испытывал дискомфорт.

По словам Арустамяна, он пытался отговорить «Матч ТВ» выпускать такой контент, так как он не соответствует спортивному каналу, но его не послушали.

Ранее сообщалось, что бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, готов ли он провести интервью с украинским журналистом Дмитрием Гордоном.