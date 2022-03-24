«Жулики и бродяги»: Канчельскис осудил РФС за новый лимит на легионеров

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис раскритиковал Российский футбольный союз (РФС) за введение нового лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ). По его мнению, новый лимит убьёт российский футбол. Слова Канчельскиса приводит «Чемпионат».

Пусть в РФС сами разбираются. Восемь легионеров, затем 15 или 20... Мне жалко, что убивают российский футбол. Жулики, дилетанты и бродяги! — сказал Канчельскис.

23 марта на заседании исполкома Российского футбольного союза (РФС) было принято решение об утверждении лимита на легионеров в чемпионате России. Теперь в заявке могут находиться 13 легионеров, из которых восемь могут принимать участие в матче.

Ранее сообщалось, что исполком Российского футбольного союза (РФС) не поддержал решение Российской премьер-лиги (РПЛ) об увеличении числа участников соревнования с 16 до 18 команд. Одновременно РФС отказал РПЛ в моратории на вылет команд по итогам сезона.