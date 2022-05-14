Футболисты «Локомотива» и «Динамо» выдали феерическую ничью в рамках матча 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) и наколотили шесть голов на двоих. Встреча прошла в Москве на стадионе «РЖД Арена». В составе «Локо» голами отметились хорват Тин Едвай, поляк Ян Кухта и нидерландец Гирано Керк. У «Динамо» отличились россияне Фёдор Смолов, Арсен Захарян и Даниил Фомин. «Динамо» продолжает занимать второе место, а «Локомотив» идёт на шестой позиции. Как прошла столичная перестрелка — в фотогалерее NEWS.ru.