Российская премьер-лига доигрывала сезон после трёхмесячной паузы, времени на отдых перед новым — две недели. С таким мы, пожалуй, столкнулись впервые. Зато не успели соскучиться по футболу — он тут как тут. Новый чемпионат получится особенным как минимум потому, что играть придётся ещё и в конце февраля. NEWS.ru рассказывает, что ждёт любителей футбола в новом сезоне.

Во-первых, в высший дивизион впервые с 2004 года попал волгоградский «Ротор», во-вторых, наконец закончилась вакханалия с подмосковными «Химками», определившимися со своей дальнейшей судьбой (они, кстати, не участвовали в РПЛ с 2009 года). И ещё одна причина, почему этот чемпионат станет максимально необычным — коронавирус. Да, пандемия пошла на спад, но из жизни инфекция не испарилась. С ней действительно придётся жить и подстраиваться под условия. Очень не хочется, чтобы повторилась ситуация предыдущего сезона, когда несколько команд получали технические поражения из-за высокого количества заразившихся футболистов. И ровно так же не хочется видеть на поле детей, при всём к ним уважении. Зато очень хочется, чтобы Роспотребнадзор разрешал болельщикам посещать футбол, пусть и очень ограниченно. Но тут ничего не поделать — здоровье превыше всего.

Так что, кажется, эксперименты нас всё-таки будут ждать. Да и трансферное окно продолжает оставаться открытым. Получается, команды до октября могут рассматривать варианты и спокойно заявлять новых игроков.

Впрочем, всё это детали, которые не должны испортить общее впечатление от турнира, который обещает быть насыщенным и увлекательным. Сейчас даже довольно сложно делать какие-то прогнозы — все команды неплохо укрепились. Особенно новички. «Ротор» с первого июля успел приобрести или арендовать уже восемь футболистов. Последним громким арендованным игроком стал защитник ЦСКА Седрик Гогуа. Кроме того, к коллективу присоединился бывший полузащитник московского «Спартака» Жано Ананидзе. Судя по слухам о зарплате игрока (волгоградцы будут платить ему один миллион рублей в месяц), думается, что и других футболистов там не обидят. «Ротор» совсем не планирует снова возвращаться в Футбольную национальную лигу (ФНЛ) и летать от Калининграда до Владивостока.

По мнению заслуженного российского футбольного тренера Гаджи Гаджиева, результат любой команды, в том числе и «Ротора», зависит от уровня финансирования и организации.

Высокие зарплаты — это хорошо, но если нет организации, то это деньги, выброшенные на ветер. Возьмите тот же ЦСКА и «Краснодар» — да, результаты не лучшие, тем не менее они находятся в лидерах. В любом случае «Ротору» хочется пожелать успеха, Волгоград — это футбольный город, — сказал Гаджиев корреспонденту NEWS.ru.

rotor-vlg.com

«Химки» же со своей драмой даже после выхода в высший дивизион продолжали одноимённый кинофильм. Сначала сменили генерального директора Василия Иванова. На его место пришёл депутат Совета депутатов городского округа «Химки» Александр Зайцев. Затем объявили о смене главного тренера Сергея Юрана, с которым команда дошла до финала Кубка России и, собственно, вышла в РПЛ. Теперь у руля находится Дмитрий Гунько — бывший тренер академии столичного «Спартака». С другими переходами остаются вопросы: в команду из аренды вернулись полузащитник Андрей Мендель и защитник Александр Филин, известный выступлениями за «Тамбов». Всё, что касается нескольких игроков «красно-белых», пока это только слухи. Но если «Химки» вдруг и захотят стать фарм-клубом московского коллектива, то наблюдать за этим будет забавно. Возможно, даже начнутся сравнения дебютантов с «Сочи», которых в прошлом сезоне называли вторым «Зенитом».

О «Химках» представление более широкое, поскольку команда успешно сыграла в Кубке России. Да и неприятных ситуаций было много, о которых все говорили. Оценку подобному очень сложно давать, когда ты не знаешь внутренней кухни. Но мы ещё помним «Химки» в РПЛ, хоть и слабо, — добавил специалист.

Он утверждает, что «Химки» — команда вполне интересная и может спокойно рассчитывать на восьмое – десятое место. По его словам, это сложно, но вполне выполнимо. Однако все события, которые происходили в коллективе, не красят клуб.

Противоречия произошли после всех высказываний Сергея Юрана. Но с ним можно было поговорить, выработать нормальную позицию. Но этого не произошло. Вероятно, Сергей не видел другого варианта, чтобы спасти команду от ещё одного сезона в ФНЛ, — уверяет Гаджиев.

Кстати, именно «Химки» откроют новый сезон. На своём поле коллектив примет московский ЦСКА. Интересно, кто из соперников подойдёт к старту в оптимальном составе? Сильно ли на «армейцах» скажется отсутствие Ильзата Ахметова, которого прооперировали в Германии? Сомнительно. К тому же его должен удачно заменить 21-летний Адольфо Гайч.

Ахметов, безусловно, очень талантливый футболист и может прибавлять. Но порой выходят футболисты из резерва, а команда становится сильнее. Конечно, в этом матче отдам предпочтение ЦСКА. Нельзя говорить, что «Химки» будут давить только за счёт эмоций, у коллектива есть уровень. Понятно, что у «армейцев» выше потенциал, но нельзя говорить, что «Химки» как-то сильно слабее выглядят. Если ЦСКА не сыграет на своём уровне, то у «Химок» есть 30% на победу, — утверждает тренер.

В целом ситуация с составами на первый тур является очень актуальным вопросом. Известно, что нападающий московского «Спартака» Георгий Мелкадзе, который стал звездой «Тамбова», точно пропустит первый тур РПЛ — игрок получил дисквалификацию на один матч. По этой же причине на поле против «Рубина» не сможет выйти полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук.

Центральный защитник «Ахмата» Уилкер Анхель восстанавливается после операции на предплечье. И его возвращение возможно не раньше середины сентября. Кроме того, грозненцев по истечении контракта покинул Денис Глушаков, который более или менее раскрылся только к концу турнира.

«Краснодар» в солнечную Уфу приедет без защитника Уроша Спаича и хавбека Тонни де Вильены. Первый не выступает за «быков» ещё с декабря из-за травмы лодыжки, второй свалился с мышечной травмой. Официальной информации о полном восстановлении обоих до сих пор нет.

Возвращаясь к «Спартаку», стоит отметить, что команде Доменико Тедеско первый матч предстоит провести дома с «Сочи». Прямо дежавю. Правда, есть предположение, что южному коллективу не удастся повторить результат последней встречи, когда они одолели москвичей с минимальным счётом. К «красно-белым» присоединился бывший форвард «Сочи» Александр Кокорин, который уже успел зарекомендовать себя на тренировках, и Остон Урунов, ставший лучшим игроком «Уфы» по итогам прошедшего сезона. И всё пока на словах у москвичей выглядит неплохо. Но как окажется на практике, увидим в ближайшее воскресенье.

Остон Урунов spartak.com

Оба игрока талантливы. Их потенциал позволяет играть на уровне лучших команд нашей лиги — Кокорин это уже доказал, Урунову — только предстоит. Но то, что последний показывал в «Уфе», это дар. Да, в каких-то моментах ему не хватает умения сделать своевременную передачу, но индивидуально он очень силён, у него прекрасный боевой характер. Но уметь играть и играть — это разные вещи. Ему ещё предстоит двигаться вперёд, — считает Гаджиев.

Тем не менее специалист уверен, что и раньше московский клуб мог выигрывать титулы чаще. Возможно, «Спартаку» сумеет помочь именно Шамиль Газизов — новый генеральный директор.

Приобретение Шамиля Газизова — это очень ценно. С моей точки зрения, в «Уфе» он показал продуктивность. Плюс он обладает харизмой, которая поможет наладить правильные взаимоотношения не только внутри коллектива, но и с общественностью и болельщиками. У «Спартака» только и должны быть задачи — победы, — убеждён тренер.

В любом случае у «Зенита» есть некоторое преимущество, но не такое явное, как оказался разрыв в очках. Да, команду покинул Бранислав Иванович, но на его место пришёл защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен, о котором сказано даже больше нужного. Да и из аренды вернулись несколько игроков, что только вселяет уверенность в успешную игру команды Сергея Семака. Кто сможет бросить перчатку «Зениту» и составить серьёзную конкуренцию за титул лучшей команды страны?

По версии заслуженного тренера, и «Локомотив», и «Краснодар», и ЦСКА, и «Спартак», и «Ростов» могут оказать серьёзное сопротивление. Разницы между командами особо нет. Каждая может замахнуться на титул при удачном стечении обстоятельств. Да, «Зенит» несколько лет является лидером и играет на уровне. Но каждый чемпионат — это нечто новое и протекает всегда по-разному. В одном — команда на подъёме, в другом — сыпется.

Три-четыре неудачных случая за чемпионат, и ты опускаешься в середину и не можешь выкарабкаться. Это же безобразие. Очевидно, «Зенит» имеет превосходство в надёжности. Любая команда — это система, а система должна отвечать критериям надёжности. Если машина не надёжная, мы в неё не сядем. «Зенит» в прошедшие несколько лет куда реже ломался и спотыкался. В классе-то нет разницы, но «Локо» 15 очков проиграл лидеру. Куда это годится? В последних сезонах ни у кого не было стабильности, кроме «Зенита». Но в целом «сине-бело-голубым» будет непросто. Слишком много команд усилились, — уверяет он.

Тем не менее именно «железнодорожники» являются одним из главных претендентов в чемпионской гонке. Правда, по словам Гаджиева, смена наставника Юрия Сёмина со спортивной точки зрения была не оправданна.