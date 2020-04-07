«Зенит» высказался о запрете футболистам покидать Санкт-Петербург

https://static.news.ru/photo/7f8de70e-78c0-11ea-8bde-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Футболисты и тренерский штаб «Зенита» приняли общекомандное решение не покидать Санкт-Петербург во время пандемии коронавируса.

По данным пресс-службы клуба, команда здраво оценивает ситуацию и с пониманием относится к рекомендациям медиков.

ФК «Зенит» еще три недели назад объявил, что каждый футболист и представитель команды перешел на домашний режим тренировок, — отметила пресс-служба в комментарии для РБК.

Ранее NEWS.ru писал, что игроки и руководство «Зенита» договорились о снижении зарплат до возобновления сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ). Гонорары футболистов уменьшены на 50%.

Согласно последним данным, в мире насчитывается 1,3 млн инфицированных COVID-19. Скончались более 74 тысяч человек, выздоровели около 284 тысяч. В России зарегистрировано 7,4 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов — 494, умерли — 58.