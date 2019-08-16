https://static.news.ru/photo/0e497624-c0e9-11e9-ba26-fa163e074e61_660.jpg Малком Фото: Mutsu Kawamori/Global Look Pres

Петербургский «Зенит» в течение месяца будет играть без нападающего Себастьяна Дриусси и полузащитника Малкома. Футболисты временно выбыли из строя из-за травм.

Оба игрока получили повреждения во время матча против московского «Динамо», который закончился победой «Зенита» со счётом 2:0.

Сроки полного восстановления футболистов будут названы после повторного обследования. Предварительно им потребуется на это три-четыре недели, сообщается на сайте клуба.

Ранее News.ru писал, что Дриусси был признан лучшим игроком 23-го тура Российской премьер-лиги. За него проголосовало более 46% болельщиков.