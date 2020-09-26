«Зенит» разгромил «Уфу» и догнал «Спартак»

https://static.news.ru/photo/a148472c-0010-11eb-9d5e-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/zenit

Петербургский «Зенит» в матче девятого тура Российской премьер-лиги разгромил «Уфу» на своём домашнем стадионе «Газпром Арена».

Матч закончился со счётом 6:0. Артём Дзюба оформил хет-трик, забив на 32-й (с пенальти), 72-й и 88-й минутах. Дважды отличился Сердар Азмун — на 24-й и 61-й минутах, ещё один мяч записал на свой счёт Алексей Сутормин (90-я минута).

«Зенит» после этой победы догнал московский «Спартак» и делит с «красно-белыми» лидерство в турнирной таблице, у обоих клубов по 20 очков. Уфа с пятью очками находится на 14-м месте. Азмун и Дзюба вместе с эквадорцем Кристианом Нобоа из «Сочи» являются лучшими бомбардирами чемпионата, у всех троих по шесть забитых мячей.

Ранее в девятом туре «Спартак» обыграл «Тамбов» со счётом 2:0. Как писал NEWS.ru, в этом матче форвард Александр Кокорин впервые появился в стартовом составе москвичей, а бразилец Айртон впервые забил за «красно-белых» в РПЛ.