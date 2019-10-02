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Футбольный клуб «Зенит» дома одержал победу над португальской «Бенфикой» со счётом 3:1 в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе G.

Капитан петербургского клуба Артём Дзюба открыл счёт на 21-й минуте. Во втором тайме после прострела Вячеслава Караваева мяч в свои ворота срезал португальский защитник Рубен Диас, удвоив преимущество «Зенита» на 70-й минуте. Иранский нападающий Сердар Азмун на 78-й минуте сделал счёт разгромным, однако Андрей Лунёв не сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности. Нападающий «Бенфики» Рауль де Томас забил единственный мяч португальской команды на 85-й минуте.

В другом матче группы французский «Лион» обыграл немецкий «РБ Лейпциг» со счетом 2:0.

«Зенит» возглавил турнирную таблицу группы G, набрав четыре очка. Столько же у «Лиона», который занимает вторую строчку. На третьем месте расположился «РБ Лейпциг» с тремя очками, на четвертом — «Бенфика», не сумевшая набрать ни одного очка.