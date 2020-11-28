«Зенит» потерял очки в матче с «Арсеналом»

https://static.news.ru/photo/36123b7a-317f-11eb-99c3-fa163e074e61_660.jpg Фото: fc-zenit.ru

Петербургский «Зенит» сыграл вничью с тульским «Арсеналом» в матче 16-го тура чемпионата России.

При этом во время встречи в Туле в 16-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ), командам не удалось забить ни одного гола в ворота друг друга. Однако «Зенит» с 32 очками продолжил лидировать в турнирной таблице, обгоняя московский ЦСКА по дополнительным показателям. При этом у армейцев есть игра в запасе.

«Арсенал» располагается на 13-й строчке.

В следующем туре «Зенит» сыграет дома с екатеринбургским «Уралом», а «Арсенал» на выезде сыграет с московским «Локомотивом».

Как сообщал NEWS.ru, форвард петербургского «Зенита» Артём Дзюба вышел на поле в качестве капитана клуба впервые после скандала с интимным видео, слитым в Сеть.