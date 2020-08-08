«Зенит» ответил на обвинения Родченкова в адрес бывшего врача клуба

https://static.news.ru/photo/57652e8e-da56-11ea-88b5-fa163e074e61_660.jpg Сергей Пухов Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Взявший три кубка второй раз подряд в истории футбольный клуб «Зенит» назвал заявления экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова о связи бывшего врача команды Сергея Пухова с допинговой программой, лишним поводом напомнить о себе. Об этом заявил пресс-секретарь «сине-бело-голубых» Антон Макаренко.

Макаренко отметил, что к подобным заявлениям клуб относится индифферентно, а практика использования биоактивных добавок «в том числе и через инъекции» является при соблюдении всех правил — легальной и разрешённой мерой, как сказано в медицинском регламенте.

У нас нет никаких сомнений в профессиональных компетенциях и честности Сергея Пухова. Воспоминания Фернандо передают только его личные впечатления, проблем с допингом у Фернандо Риксена и других игроков в «Зените» не было — наши футболисты сдали сотни проб в рамках европейских турниров и внутри страны, — отметил пресс-секретарь.

Кроме того, как отметил Макаренко, Риксен, который умер в 2019 году от бокового амиотрофического склероза (БАС), наиболее известного как болезнь Хокинга, не раз искренне рассказывал о своей жизни вне футбола, «поэтому у него могли быть проблемы с другими запрещенными веществами». При этом в клубе отметили, что в любом слдучае считают Фернандо хорошим человеком и талантливым футболистом.

«Зенит» создал хороший инфоповод, взяв три кубка в сезоне второй раз в своей истории. И сейчас волна нашего успеха выносит на берег и всякую пену. Удобный повод, чтобы вынуть себя из пыльного шкафа. Поэтому неудивительно, что человек, называющий себя Родченковым, вдруг вспомнил о «Зените», — подытожил Макаренко.

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков обвинил экс-врача петербургского клуба Сергея Пухова в участии в допинг-программе. Как отметил Родченков, Пухов был любимым врачом известного тренера по спортивной ходьбе Виктора Чегина, пожизненного дисквалифицированного за нарушение антидопинговых правил.

В публикации с интервью Родченкова также приведены цитаты из биографии покойного нидерландского футболиста Фернандо Риксена «Боевой дух». Риксен играл в «Зените» с 2006 по 2009 год и писал об «иглах и шприцах повсюду» и «игроках, подключенных к капельницам».

Как писал NEWS.ru, ранее депутат Свищёв ответил на слова Родченкова о бойкоте СССР Олимпиады-1984.