Заводящий «Спартака» прокомментировал судейство в матче с «Сочи»

https://static.news.ru/photo/cd117260-db27-11ea-9ce1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заводящий фанатской трибуны московского футбольного клуба «Спартак» Михаил Дивинский прокомментировал скандальное судейство в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Сочи».

Я не слышал других мнений ни от болельщиков, ни от специалистов, ни от игроков, кроме такого, что «Спартак» судья просто прибил своими решениями. Оба пенальти были выдуманы им. Можно сказать, что «Спартак» обокрали на два очка. Отвратительные эмоции после этого матча, — отметил Дивинский в интервью Sport24.

По его словам, волна недовольства связана с тем, что в конце прошлого сезона была также зафиксирована череда ошибок судей против «красно-белых». В связи с этим давление на РФС продолжится — ситуацию может исправить лишь отставка президента союза Александра Дюкова и судейского корпуса.

В минувшее воскресенье, 9 августа, в матче первого тура РПЛ «Спартак» в Москве на «Открытие Арене» сыграл вничью с «Сочи» (2:2). Главный арбитр встречи Василий Казарцев назначил два пенальти в ворота хозяев поля, второй — в концовке встречи. На VAR в этой игре работали Алексей Еськов (видеоассистент) и Тихон Калугин (помощник видеоассистента). Во втором туре «красно-белым» 14 августа предстоит дома сыграть с «Ахматом». Начало игры намечено на 20:00 мск.

Ранее NEWS.ru писал, что глава РФС Александр Дюков отговорил президента ФК «Спартак» Леонида Федуна снимать клуб с чемпионата России.

Так, в ночь на 10 августа Дюков и Федун провели разговор, в ходе которого последний выразил возмущение судейскими решениями в матче «Спартак» — «Сочи».

В частности, президент «Спартака» в ходе беседы пожаловался, что судьи намеренно ошибаются в матчах с участием «красно-белых».