«Заткнись»: игрок «Зенита» вступил в перепалку из-за поражения «Ливерпуля»

4 октября случилась трагедия для всех болельщиков английского футбольного клуба «Ливерпуль». Но что плохо для одних, хорошо для других. «Астон Вилла» на своём поле разгромила команду Юргена Клоппа со счётом 7:2. И это при том, что в прошлом сезоне «львы» чудом спаслись, сохранив место в высшем дивизионе. Для немецкого специалиста Юргена Клоппа это первое поражение в Английской премьер-лиге после трёх побед. Но такое количество мячей «Ливер» не пропускал аж с 1963 года. Некоторые российские клубы уже обратились к побеждённым (но сломленным ли?). Как отреагировали на поражение «скаузеров» — в материале NEWS.ru.

На выезд «Ливерпуль» приехал с дикими проблемами состава перед матчем тура. Травмированных оказалось сразу четверо: основной голкипер Алисон Бекер, новичок защитник Костас Цимикас, полузащитник Жоэль Матип и хавбек Алекс Окслейд-Чемберлен. Ещё двое находятся «под домашним арестом» из-за коронавируса — новичок команды Тьяго Алькантара и полузащитник Садио Мане. Но когда это может быть оправданием для действующего чемпиона?

Если бы попросили охарактеризовать прошедший матч одним словом, без нецезурщины здесь не обойтись. Но назовём это провалом. Для Клоппа и Ко игра не задалась сразу после стартового свистка, а напряжение возникло на четвёртой минуте, когда «красные» пропустили быстрый гол (кстати, для нападающего Олли Уоткинса, перешедшего в «Астон Виллу» за 27 млн фунтов, это первый мяч в АПЛ). Затем всё как в тумане — на 22-й минуте Уоткинс сделал дубль. Правда, спустя 10 минут форвард «скаузеров» Мохамед Салах вернул коллектив в игру (2:1) — так показалось. По факту команда развалилась на мелкие кусочки, чем «Астон Вилла» и воспользовалась, забив два мяча за шесть минут (на 35-й и 39-й). По итогам первой половины игры на табло красовались цифры 4:1 в пользу хозяев, а статистика просто ошеломила — шесть ударов в створ.

Han Yan/XinHua/Global Look Press

На этом, конечно же, чудеса не прекратились. Не знаю, то ли Луна в Тельце, то ли Марс слишком близко расположен к Земле, но «Астон Вилла» продолжила уничтожать фаворита встречи (как все думали). На 55-й минуте новичок, полузащитник Росс Баркли, арендованный у «Челси», просто унизил соперника, забив свой первый мяч за клуб. Салах вновь ответил голом через пять минут, но команду было не спасти. Окончательную точку поставил хавбек Джек Грилиш, сделав дубль на 66-й и 75-й минутах.

После финального свистка один из болельщиков не выдержал. Сообщил, что теперь будет болеть за лондонский «Арсенал». Надеемся, что сказано это было в шутку, конечно. Потому что в этой ситуации помочь может только юмор.

Я покупаю абонемент на «Энфилд» с 1978 года и больше не могу с этим справляться. Я перехожу в «Арсенал». По крайней мере, у них есть менеджер, у которого есть чёткое видение будущего. Спасибо за воспоминания, «Ливерпуль», — написал под сообщением об итоговом счёте один из фанатов.

Been a season ticket holder at Anfield since 78 and I can’t deal with this any longer. I’m switching to Arsenal. At least they have a manager who clearly has a vision for the future. Thanks for the memories, Liverpool. — Sam (@omfgsam) October 4, 2020

Подобный исход стал шоком для всех, включая не только болельщиков, наставника гостей и команду в целом, но и российские коллективы.

Первым на грандиозное поражение отреагировал не кто иной, как футбольный клуб «Химки», который в середине сентября проиграл на выезде «Краснодару» ровно с таким же счётом.

Иногда мы все немного «Ливерпуль», — написано под постом на официальной странице подмосковного коллектива в Twitter.

Да, они точно знают, что испытывают ливерпульцы. Бывший наставник Дмитрий Гунько уж точно. Именно он выложил фотографию Юргена Клоппа после поражения на странице своего Instagram.

Ох, понимаю, — подписал публикацию Гунько.

Между тем «Ливерпуль» стал не единственным клубом, который потерпел полное фиаско. «Манчестер Юнайтед» на своей арене проиграл «Тоттенхэму» не менее разгромно — 1:6, и это при том, что быстрый гол как раз был оформлен на второй минуте хозяевами. Так что, ребята, не всегда такие голы могут стать причиной победы.

Болельщики «Юнайтед» сочувственно потроллили непримиримого соперника.

Фанаты «Манчестер Юнайтед», когда понимают, что «Астон Вилла» обыграла «Ливерпуль» 7:2, — подписал пост фанат «Юнайтед».

Manchester United fans when they realize Aston Villa beat Liverpool 7-2 pic.twitter.com/QPlOaCzo47 — Señor Torreira!!! (@Xahraddeen_) October 4, 2020

Другая болельщица посчитала, что «Юнайтед» и «Ливерпуль» просто захотели приблизить утро понедельника.

6-1=5; 7-2=5. Понедельник — пятое. Почему игроки «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля» хотят увидеть понедельник? — задаётся вопросом она.

6-1=5

7-2=5

Tomorrow is 5th.

Why are Manchester United and Liverpool players eager to see tomorrow??? — AdaBeke (@blvck_Witch) October 4, 2020

Кстати, именно «Тоттенхэм» в 1963 году уничтожил «Ливерпуль», забив семь мячей. А матч закончился с таким же счётом, как в воскресенье, — 2:7.

Это не смог оставить в стороне московский «Спартак», который посчитал необходимым напомнить, как прекрасно выглядел голкипер Александр Максименко в дерби двух столиц против «Зенита» (1:1).

Уважаемые болельщики «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед»! Если вы забыли, как голкиперы делают сейвы, — вот что сделал вчера наш Александр Максименко в игре с «Зенитом». С уважением, «Спартак», — говорится в сообщении.

Dear Liverpool and Man Utd fans,



In case you have forgotten how goalkeepers make saves, here’s what our very own Alexander Maksimenko did yesterday in the game vs Zenit.



Regards,

FC Spartak Moscow. pic.twitter.com/Be3tC2zYKV — FC Spartak Moscow (@fcsm_eng) October 4, 2020

Но все, конечно, ждали реакции того самого «Зенита», а если быть точным, то только одного футболиста — защитника Деяна Ловрена, который провёл в «Ливерпуле» шесть лет (с 2014-го по 2020-й). И ожидания оправдались.

Никогда не вините одного или двух игроков в поражении. На поле 11 игроков, которые работают в команде! Иногда бывают хорошие, иногда — плохие дни. Завтра будет новый день. Живите дальше! — написал 31-летний хорват.

На подобного рода сообщение не смогли не отреагировать ливерпульские болельщики. Так что в Twitter разразилась настоящая перепалка.

Болельщик: Ловрен определённо называет Адриана испанским чудом.

Ловрен: А про профессиональный футбол ты понятия не имеешь. Играйте в FIFA и судите.

Болельщик: Деян, просто заткнись. То, что ты ушёл, не означает, что можешь начать говорить за других.

Ловрен: Кто ты такой?

Болельщик: Адриан стоил нам много. Я ненавидел его с прошлогодних игр, до того как он действовал как псих в Лиге чемпионов.

Ловрен: Просто поддержите кого-нибудь.

Never blame one or two players for a defeat. There is 11 players on the pitch who work as a TEAM, sometimes there are good and bad days, tomorrow is a new day. Move on! — Dejan lovren (@Dejan06Lovren) October 4, 2020

Да, увлекательно закончилась неделя. Любители английского футбола могут спать спокойно. В этом сезоне интрига точно будет.