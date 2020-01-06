https://static.news.ru/photo/810b799c-3127-11ea-8966-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Скопинцев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московский футбольный клуб «Динамо» объявил о подписании контракта с защитником «Краснодара» Дмитрием Скопинцевым.

Соглашение с 22-летним футболистом рассчитано на 4,5 года, сообщает пресс-служба «Динамо».

Испытываю большую радость от того, что возвращаюсь в родной клуб, который мне очень многое дал как игроку. Я ценю желание главного тренера «Динамо» видеть меня в своей команде. О работе с Кириллом Александровичем у меня остались самые тёплые воспоминания. Он тренировал меня в Академии «Динамо» с 13 по 17 лет, — сказал Скопинцев.

Скопинцев выступал за «Краснодар» с февраля 2019 года. Ранее он играл за австрийский «Лиферинг», калининградскую «Балтику» и «Ростов».

Ранее NEWS.ru писал о том, что полузащитник московского футбольного клуба «Спартак» Солтмурад Бакаев перешёл в казанский «Рубин».