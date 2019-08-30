https://static.news.ru/photo/0f7d023a-cb21-11e9-9cb8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Защитник футбольного клуба ЦСКА (Москва) хорват Звонимир Шарлия заявил, что у него были плохие отношения с фанатами «Славена Белупо», так как те считали, что его карьеру устраивает отец, чья компания спонсировала команду.

Да, меня никогда не любили. Я так ненавидел эти разговоры, — приводит слова хорвата Sport24 .

Игрок добавил, что он играл в «Копривнице» в третьей лиге, потом — во второй за «Солин» из Сплита, а после получил шанс в «Славене». Шарлия добавил, что у него бывали провальные матчи за «Славен», тогда фанаты и вспомнили про его отца.

Как заявил защитник, переубеждать фанатов в том, что его отец не просил за него тренеров и не приказывал ставить в состав, невозможно.

В ЦСКА — другое дело. Что я могу теперь сказать хейтерам? Ну, я в ЦСКА, а вы все еще в деревне, ха-ха, — сказал он.

ЦСКА арендовал Шарлию до окончания сезона-2019/20, у «армейцев» есть приоритетное право дальнейшего выкупа трансфера, писал News.ru.