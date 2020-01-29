Защитник футбольного клуба «Сочи» Кирилл Заика в эксклюзивном интервью корреспонденту NEWS.ru рассказал об итогах первого сбора южан, а также о своём возвращении в футбол после годичной паузы из-за серьёзной травмы и о ситуации с Александром Кокориным.

— Подведите итоги первого сбора. Какая работа на нём была проделана командой?

— Всё, что было запланировано нашим тренерским штабом, было выполнено. Надо было прийти к одному знаменателю после отпуска. Было много игровых упражнений, которые как раз на нашу физическую готовность и были направлены.

— Как прошло знакомство с новым тренерским штабом?

— В принципе, футболисты сразу нашли общий язык с новым главным тренером. Нам с самого начала первого сбора [Владимир] Федотов (главный тренер. — NEWS.ru) озвучил свои требования. Команда всё выполняет.

— Были ли персональные беседы с Федотовым?

— Каких-то личных встреч не было, были лишь общекомандные собрания. Может кто-то из ребят и общался тет-а-тет с главным тренером, но у меня такого разговора точно не было.

Футбольный клуб «Сочи»/vk.com

— Были ли уже какие-то тактические занятия, или на первом сборе вас этим решили «не грузить»?

— Мы пока работали над тем, чтобы все пришли примерно в одно физическое состояние, тактики пока у нас не было на этом сборе. Думаю, что нам всё только предстоит (улыбается). Вся работа у нас была через мяч, все акцентировались на атаке.

— Какие-то принципиальные различия с тем, что проповедовал бывший главный тренер Точилин, есть? Или пока рано об этом говорить?

— Я бы пока не стал сравнивать, так как мало времени ещё прошло с того момента, как команду возглавил Федотов.

— Первую часть сезона вы пропустили из-за травмы. Это ваша первая такая серьёзная травма?

— Это не первое серьёзное повреждение в моей спортивной карьере. До этого у меня уже была подобная проблема с ногой, но тогда намного быстрее прошла реабилитация. Сейчас я уже столкнулся с некоторыми проблемами, которые никто разрешить долгое время не мог. Я пропустил целый год, «сломавшись» ещё в первом круге первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) в прошлом сезоне. Восстановился и начал тренироваться с командой практически с сентября, но так как меня не внесли в заявку на сезон, то я мог лишь работать с ребятами. Пришлось ждать зимы, чтобы получить свой шанс. Надеюсь, что мне его дадут.

— Тяжело ли было наблюдать за результатами «Сочи», не имея возможности помочь ребятам?

— Очень. Ты просто сидишь на трибуне и ничем не можешь помочь, никак не повлияешь на то, что происходит на поле. Это самое тяжёлое в футболе, что только может быть. Меня переполняло желание играть.

Футбольный клуб «Сочи»/vk.com

— Морально было тяжело вынести?

— Но я старался особо себя не грузить. Как есть, так есть. Делал акцент на том, что надо привести своё здоровье в полный порядок, набрать форму. Особо старался не заморачиваться на тему того, что меня не заявили на первую часть сезона в РПЛ.

— Как летом отреагировали на глобальные перемены в составе, когда в один миг появилось большое количество ребят из «Зенита»? Это ведь не дало позитива в виде очков.

— Плохие результаты у нас были из-за того, что «Сочи» собрался в таком составе не с самого начала сезона, а лишь к концу трансферного окна. Состав менялся до сентября, это и сказалось. Вообще перемены — это нормально, ведь когда клуб повышается в уровне, то нужны другие исполнители, более качественные, чтобы была возможность закрепиться в лиге.

— Рассказали ли уже о том, чем будете заниматься на втором сборе в Турции? Видел, что по плану у вас там будут четыре товарищеских матча.

— Пока не говорили о вторых сборах, тренерский штаб лишь подвёл итоги первого этапа работы. Сказали, что всё было хорошо: и по самоотдаче, и по дисциплине. Да, у нас будет четыре встречи. Думаю, что в самом начале второго сбора состоится командное собрание, где нам расскажут программу учебно-тренировочных сборов.

— Как своё самочувствие сейчас оцените?

— После годового отсутствия в футболе — достаточно неплохо. Я думал, что будет куда тяжелее.

— Когда в команде ждут Александра Кокорина (на момент записи интервью стало известно, что Кокорин не продолжит карьеру в «Зените». — NEWS.ru), и как вообще относитесь к этой всей шумихе, которая сейчас вокруг нападающего поднялась?

— Не особо заморачиваемся по этому поводу. Придёт человек — хорошо, не придёт — будем играть без него. Не от нас же тут всё зависит. Но очень хотелось бы видеть в рядах «Сочи» нападающего такого уровня.