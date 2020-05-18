Заболевшему COVID-19 игроку «Рубина» кладут еду на лестницу

https://static.news.ru/photo/2ac003aa-99a0-11ea-a5b7-fa163e074e61_660.jpg Константин Плиев Фото: rubin-kazan.ru

Защитник футбольного клуба «Рубин» Константин Плиев рассказал, как переносит коронавирус, находясь в одном доме с родителями и братом.

Весь мой маршрут на ближайшие дни будет одним и тем же: спальня, туалет, спальня. Еду мне кладут на лестницу, я забираю, кушаю и возвращаю тарелки обратно на лестницу, — приводит слова Плиева « Спорт Бизнес Online ».

По его словам, родители и брат находятся на первом этаже, а игрок изолировался у себя в комнате. Проблемы со здоровьем не проявляются.

Уже три футболиста, тренер вратарей и глава медицинского штаба «Динамо» сдали положительный тест на коронавирус.

Ранее NEWS.ru писал, что генеральный директор футбольного клуба «Уфа» Шамиль Газизов сообщил, что все футболисты команды здоровы.