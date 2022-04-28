«За нас взялись по всем фронтам»: Рашид Рахимов — о решении ФИФА и УЕФА «За нас взялись по всем фронтам»: Рашид Рахимов — о решении ФИФА и УЕФА

Рашид Рахимов / Фото fclm.ru

Российский футбольный тренер, экс-наставник московского «Локомотива» Рашид Рахимов в ходе беседы с корреспондентом NEWS.ru назвал назвал обидными и несправедливыми решения решения международных футбольных федераций (ФИФА и УЕФА) отстранить российские клубы и сборные от всех международных турниров. Он считает, что для иностранных спортсменов этот шаг не менее пагубный, чем для российских.

Сейчас за нас решили взяться просто по всем фронтам. Я всегда был против того, чтобы объединяли спорт и политику. Надеюсь, что это недолго продлится. Потому что век профессионального спортсмена достаточно короткий, это очень обидно и несправедливо, когда людей лишают возможности попасть на крупные соревнования, к которым они готовились всю жизнь. Здесь речь не только о футболистах, но и о других спортсменах: тех же, лыжниках, фигуристах. Все сейчас оказались за бортом и могут просто лишиться своих карьер. Это очень опасный прецедент, — считает Рахимов.

С точки зрения тренера, российский футбол может сильно пострадать от решений ФИФА и УЕФА, так как в сложившейся ситуации чемпионат страны покинут почти все зарубежные игроки и специалисты, которые делали соревнования более сильными и конкурентными.

Чем больше хороших игроков у нас выступает, чем больше разных футбольных школ на наших полях представлено, тем большему количеству вещей учатся наши ребята. Ты не сможешь расти без максимального сопротивления, — уверен Рахимов.

Тренер добавил, что меры по отстранению российских спортсменов от международных турниров, бьют по престижу самих турниров и по интересам иностранных атлетов — не только футболистов.

Нужно просто наконец-то отделить спорт от всего остального — не только от политики. Спорт должен быть только спортом. Это пойдёт на пользу атлетам во всём мире. У нас очень много чемпионов мира и олимпийских чемпионов в различных видах, они должны выступать на мировых аренах не только ради себя, но и ради болельщиков, а также ради конкурентов. Потому что даже если ты выиграл чемпионат мира, но не соревновался с лучшими, то цена и престиж этой победы снижаются многократно. Даже самому спортсмену будет не так приятно завоевать золото на турнире, где не было сильных соперников. Как на последнем чемпионате мира по фигурному катанию. Какая цена у этого золота, если там не было сильнейших фигуристок планеты? Мне сложно сказать, сколько эта несправедливость может продлиться, но думаю, что всё вернётся на круги своя достаточно скоро, — заключил Рахимов.

В начале марта УЕФА и ФИФА отказали Российскому футбольному союзу в рассмотрении апелляции на отстранение российских клубов и сборной от международных турниров. Президент УЕФА Александер Чеферин выразил в связи с этим сожаление и признался, что не хотел применять санкции к России.