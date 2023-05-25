Юрист оценил шансы вратаря сборной России отсудить дочь у бывшей жены Юрист оценил шансы вратаря сборной России Матвея Сафонова отсудить дочь у бывшей жены

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вратарь сборной России по футболу Матвей Сафонов

У вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова мало шансов отсудить дочь у бывшей супруги Анастасии Казачек. Об этом NEWS.ru рассказал практикующий юрист по семейному праву Павел Иванов.

«В 99 случая их 100 ребенка оставляют с матерью, вне зависимости от материального достатка отца. Исключения могут быть в случае, если мать состоит на учете в наркологическом диспансере, либо у нее есть документально подтвержденное расстройство психики, шизофрения. Но даже в этом случае судебная практика не всегда складывается в пользу отца. В случае Сафонова, вероятнее всего, ребенка оставят с матерью, а отец будет обязан платить алименты, предусмотренные законом», — рассказал юрист.

Ранее в четверг Бывшая жена вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова Анастасия рассказала в соцсетях, что спортсмен хочет отобрать у нее двухлетнюю дочь Майю. По словам девушки, экс-супруг подал на нее в суд, намереваясь также взыскать алименты.

Ранее девушка нападающего клуба «Бенфик» и сборной Португалии Гонсалу Рамуша слила в интернет интимное видео спортсмена. СМИ писали, что достоянием общественности стали кадры, на которых голый футболист мастурбировал в гостиничном номере.