Юрий Сёмин: гегемонию «Зенита» может прервать только моё возвращение Юрий Сёмин рассказал, что прервать гегемонию «Зенита» в РПЛ может его возврат к работе тренером

Юрий Сёмин / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин назвал условие, при котором может прерваться чемпионская серия «Зенита». По словам специалиста, только его возвращение к тренерской деятельности может прервать победы петербургского клуба. Об этом Сёмин заявил в интервью газете «Спорт день за днём».

Что может прервать гегемонию «Зенита»? Мне надо возвращаться. Это один вариант, других нет, — сказал Сёмин.

По итогам 27-го тура РПЛ «Зенит» четвёртый раз подряд стал чемпионом России по футболу. До «Зенита» чемпионом страны был «Локомотив», которым руководил Сёмин. Всего в истории «Зенит» восемь раз становился чемпионом России и один раз чемпионом СССР.