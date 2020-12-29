Юрий Сёмин назвал лучшего тренера РПЛ

https://static.news.ru/photo/94305c0e-4a7b-11eb-ae67-fa163e074e61_660.jpg Юрий Сёмин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин назвал специалиста, который, по его мнению, на данный момент является лучшим тренером в Российской премьер-лиге. Он руководствовался очевидным критерием.

Сергей Семак. «Зенит» располагается на первом месте, а таблица всё определяет, — приводит слова Сёмина «Чемпионат.com».

В 2020 году Семак во второй раз подряд привёл «Зенит» к титулу чемпиона России. Также он помог команде выиграть Кубок и Суперкубок страны.

В текущем розыгрыше РПЛ «сине-бело-голубые» ушли на зимнюю паузу единоличными лидерами турнирной таблицы. В последнем матче перед перерывом они уверенно победили ближайшего на тот момент преследователя — «Спартак» — со счётом 3:1. Благодаря этому успеху «Зенит» закрепился на первой строчке, набрав 41 очко, «красно-белые» с 35 баллами откатились на третье место, а между ними с 37 очками в активе вклинился ЦСКА.

При этом еврокубковая кампания «Зенита» в нынешнем сезоне оказалась провальной — как, впрочем, и у большинства российских команд. В Лиге чемпионов подопечные Семака заняли последнее место на групповом этапе и, таким образом, завершили выступление на международных турнирах в нынешнем сезоне.

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