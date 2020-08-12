Юран рассказал, кто назначил пенальти в финале Кубка России с «Зенитом»

https://static.news.ru/photo/972b48ba-dcb7-11ea-9629-fa163e074e61_660.jpg Сергей Юран Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Бывший главный тренер футбольного клуба «Химки» Сергей Юран раскрыл секрет, при каких обстоятельствах был назначен пенальти в ворота подмосковной команды в недавнем финальном матче Кубка России с петербургским «Зенитом».

Там в роли VAR был Михаил Вилков, и именно он фактически дал указание арбитру в поле назначить пенальти после падения Малкома. Откуда я это знаю? Игроки рассказали, что они сразу после эпизода подошли к главному судье Владимиру Москалёву, а тот остановил их: «Подождите, я разговариваю с видеопомощником». И потом добавил: «Мне сейчас сказали — это железобетонный пенальти». И как это понимать? Эти слова арбитра могут подтвердить Дмитрий Тихий, Женя Гапон. Если, как говорит арбитр Алексей Еськов после матча «Спартак» — «Сочи», он не может давать рекомендации согласно протоколу УЕФА, то как оценивать действия Вилкова? — сказал Юран корреспонденту NEWS.ru.

Также бывший форвард сборной России высказал пожелание, чтобы в ключевых моментах матчей главный судья лично смотрел видеоповторы, а не доверялся мнению VAR.

На поле во время матча работают три арбитра, ещё двое — VAR плюс резервный судья на бровке. Неужели шесть человек не могут обеспечить качественное судейство матча? Вот этого я никак не могу понять. И мне бы хотелось, чтобы главный арбитр, даже когда ему VAR даёт убедительную подсказку, в какие-то ключевые моменты игры всё равно лично подходил к монитору и своими глазами смотрел спорный эпизод, — отметил специалист.

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