Известный в прошлом форвард сборной России Сергей Юран, совсем недавно в качестве главного тренера выводивший подмосковный клуб «Химки» в финал Кубка страны и Российскую премьер-лигу (РПЛ), в эксклюзивном интервью NEWS.ru высказал своё мнение о ключевых событиях стартового тура сезона-2020/21, а также анонсировал возвращение в ближайшее время к тренерской деятельности.

«В бытность футболистом любил зарабатывать пенальти»

— Вам пришлось покинуть пост главного тренера подмосковного клуба спустя несколько дней после достойной игры против петербургского «Зенита» в финале Кубка России и накануне начала чемпионата РПЛ. Сейчас, когда эмоции уже улеглись, ваша оценка обстоятельств расставания с «Химками» как-то изменилась?

— Я уже всё сказал на эту тему и не хотел бы к ней возвращаться. Эта страница для меня уже перевёрнута, и нет смысла снова что-то обсуждать.

— «Химки» открывали чемпионат-2020/21 домашним матчем с ЦСКА. Смотрели эту игру?

— Нет, не удалось посмотреть. Но за ребят, с которыми мы работали долгое время и добивались успехов, всегда буду переживать. Самое главное, чтобы они обходились без травм. Ну и, конечно, чтобы победы у них чаще были.

— К сожалению, очередной чемпионат начался с громких скандалов, связанных с судейством. Первая «бомба» взорвалась в матче «Спартак» — «Сочи». Что скажете об этой встрече?

— Я посмотрел первый тайм и поехал на прямой эфир, куда меня пригласили в качестве эксперта. Как раз разбирали события этого матча. Что тут можно сказать? «Спартаку» нужно было свои мячи забивать — моментов-то было предостаточно. Начало встречи у москвичей получилось прекрасным — два забитых мяча, которые отправили сочинцев в нокдаун. Нужно было дожимать соперника, забивать третий гол. Тогда «Сочи» было бы психологически тяжело вернуться в игру. Но непонятно, почему «Спартак» стал играть вторым номером, дал возможность сопернику прийти в себя и почувствовать, что можно играть в атаку и создавать моменты. В результате сначала гости заработали первый 11-метровый, который был совершенно по делу, никаких вопросов к арбитру нет. Но даже после этого «красно-белые» имели несколько шансов закрепить преимущество в счёте и довести дело до победы. А в концовке случился тот самый эпизод с пенальти — из разряда тех, которые арбитрам VAR нужно просматривать внимательнее. Насколько я знаю, рефери после этого извинился и признал ошибку.

Матч «Спартак»-«Сочи» Александр Вильф/РИА Новости

— Не совсем так. Ошибочное назначение пенальти признал директор департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Виктор Кашшаи, а главный судья матча Василий Казарцев никаких извинений «Спартаку» не принёс и согласился лишь с тем, что 11-метрового скорее не было, чем он был. Хотя трактовка эпизода допускала принятие любого решения.

— Знаете, в бытность футболистом я любил зарабатывать пенальти, но в подобной ситуации, наверное, не апеллировал к арбитру по поводу необходимости назначения 11-метрового. На видеоповторе видно, что атакующий футболист «Сочи» доигрывает момент после удара по воротам и отличной игры вратаря, отбившего мяч, и понятно, что между защитником, пытавшимся заблокировать удар, и нападающим произошёл контакт. Форвард же не может остановиться, как вкопанный, — вот он по инерции и налетел на защитника. Так что этот контакт был уже после момента, поэтому, на мой взгляд, такие пенальти не ставятся. Но арбитр поставил, и это привело к тому, что «Спартак» потерял два очка. И, при всём уважении к «Сочи», потерял очки там, где не должен был этого делать. Да, можно вспомнить, что в последнее время «красно-белые» дома уступали и «Уралу», и «Арсеналу», но теперь-то перед командой ставятся высокие цели, для достижения которых усиливается состав, покупаются такие футболисты, как Александр Кокорин.

«Не нужно искать чёрную кошку в тёмной комнате»

— Сразу после окончания матча владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что готов снять команду с чемпионата. Это была в большей степени игра на публику или реальная угроза?

— Ну не знаю — если хозяин клуба говорит такое... Возможно, это было сказано в порыве эмоций, но подобное обычно характерно для футболистов или тренеров, которые после финального свистка сразу не могут остыть, поэтому порой и допускают резкие высказывания. Но если такое говорит человек номер один в «Спартаке», наверное, для этого были определённые основания. Ни в коей мере не хочу давать советы Леониду Арнольдовичу, но могу припомнить, что в моей практике футболиста были подобные случаи. Например, когда я играл за португальскую «Бенфику», и мы встречались в Лиге чемпионов с итальянским «Ювентусом», в одном из эпизодов при розыгрыше стандартного положения соперник ударом локтя сломал нос нашему вратарю. Арбитр в этом моменте разобраться не сумел, «Ювентус» забил гол, а мы из-за этого не смогли пройти в следующий раунд турнира. Можете себе представить негодование руководителей «Бенфики», но даже тогда они не делали никаких громких ультимативных заявлений.

Леонид Федун Сергей Лантюхов/NEWS.ru

— И всё-таки Лига чемпионов — это несколько иной уровень: здесь, конечно, арбитры тоже порой допускают грубые ошибки, но практически никогда нет повода говорить об их предвзятости. А вот в российском чемпионате мы то и дело слышим о судейских заговорах против одного клуба или о явной благосклонности судей к другому.

— Вы же помните, как мы в своё время приглашали итальянца Роберто Розетти на пост руководителя судейского департамента в РФС. Он проработал у нас довольно долго, если не ошибаюсь, года четыре, но что это дало, кроме того, что российские судьи не были приглашены для работы на чемпионатах мира и Европы? Для чего мы платим сумасшедшие деньги, приглашая зарубежных специалистов? Сейчас вот венгр к нам приехал тоже, наверное, на большую зарплату. А что касается предвзятости наших арбитров в пользу или против одного клуба, мы почему-то всё время обсуждаем судейство только в матчах топ-клубов — «Зенита», «Спартака». Но посмотрите, сколько спорных решений арбитров случается и в играх середняков! Иногда мне просто становится жалко те команды, получающие необъяснимые красные карточки или пенальти в свои ворота. Но выходит так, что это нам неинтересно, а вот если скандал связан со «Спартаком» или «Зенитом», тогда шумит вся страна. Сразу начинаются поиски «заинтересованного» клуба. А в том же поединке с «Сочи» кто мешал «Спартаку» реализовывать свои моменты? Понятно, что есть два больших клуба, у каждого из которых огромная армия болельщиков. И в этой среде мнение таково, что если от судей пострадал «Спартак», значит, виноват «Зенит», и наоборот. Но я не думаю, что нужно искать чёрную кошку в тёмной комнате.

«Чтобы вывести Слуцкого из себя, должно произойти что-то из ряда вон выходящее»

— Хорошо, к «Зениту» мы ещё вернёмся, а пока — о страдающих от некачественного судейства клубах-середняках. А конкретно — о казанском «Рубине», который в домашнем поединке с московским «Локомотивом» при счёте 0:1 мог рассчитывать на пенальти после выхода Ивана Игнатьева один на один с голкипером Гильерме, но положительного для себя решения арбитра не дождался, и в ответной атаке «железнодорожники» забили второй мяч. А в довершение ко всему наставник казанцев Леонид Слуцкий, пытавшийся в перерыве апеллировать к судье, получил красную карточку.

— Насколько я знаю Леонида Слуцкого, чтобы вывести его из себя, должно произойти что-то из ряда вон выходящее. Но здесь важно учитывать такой нюанс. Когда я с «Химками» играл в полуфинале и финале Кубка России, прямо на скамейке запасных была возможность посмотреть видеоповтор спорных эпизодов. Вот, к примеру, многие болельщики наверняка помнят момент, когда защитнику «Зенита» Ярославу Ракицкому в финальном матче судья показал жёлтую карточку. В динамике и я мог пропустить этот эпизод, но, когда наш видеооператор показал мне несколько повторов, было чётко видно, что зенитовец подошёл к нашему нападающему Аршаку Коряну и просто ударил его ногой. Это и было причиной того, что я у бровки тогда вскипел. Думаю, Слуцкий после того эпизода из матча с «Локомотивом» тоже получил возможность оперативно оценить ситуацию при помощи видеоповтора, поэтому его реакция и была настолько эмоциональной. Он человек интеллигентный, но, видимо, был настолько возмущён судейским решением, что наговорил арбитру на красную карточку.

Леонид Слуцкий fcrk/facebook.com

— У вас есть объяснение, что происходит с судейством в российском чемпионате?

— Я тоже, как и все, не понимаю, почему скандалы в матчах случаются один за другим. Во время зимних сборов с «Химками» в Турции мы с несколькими коллегами из других клубов встречались с Виктором Кашшаи, и тогда он вроде бы вразумительно отвечал на многие вопросы, разъяснял нюансы изменившихся правил — например, как трактуется игра рукой в штрафной площади. Но сейчас мы видим, что творится что-то непонятное. Причём не помогает и VAR, который как раз и применяется для того, чтобы изучить спорный момент с разных ракурсов и принять верное решение. Если снова вернуться к нашему финалу Кубка с «Зенитом», очевидно, что надо было с помощью VAR разбирать эпизод с назначением 11-метрового в ворота «Химок». В динамике даже мне показалось, что пенальти не вызывал сомнений. А уже после игры, когда я посмотрел повтор с разных точек, стало ясно, что Малком сам выставляет ногу и ищет контакта со стороны нашего защитника Евгения Гапона. Напомню, дело было на 83-й минуте финального поединка за трофей при счёте 0:0. Я думал, что главный арбитр сам пойдёт посмотреть видеоповтор, чтобы окончательно убедиться в правильности своего решения. Давайте снова вернёмся ко второму пенальти «Сочи» в концовке матча со «Спартаком». Это тоже ключевой момент — и тоже VAR главному арбитру не помог. Тогда надо определиться, кто из судей принимает решение и в каких случаях видеоассистент должен вмешаться, чтобы исправить ошибку арбитра в поле. Почему мы постоянно сталкиваемся со случаями, когда в ключевых моментах VAR не помогает принять правильное решение?

«Открою секрет: пенальти в финале Кубка назначил видеоассистент Вилков»

— Если послушать арбитра Алексея Еськова, который выполнял функции VAR в матче «Спартак» — «Сочи» и затем пришёл на прямой эфир федерального спортивного телеканала, давать рекомендации главному арбитру Василию Казарцеву ему не позволял некий утверждённый УЕФА (Союзом европейских футбольных ассоциаций) протокол, чётко регламентирующий полномочия видеоассистента.

— В таком случае я вам открою секрет — опять же из финального кубкового матча «Зенит» — «Химки». Там в роли VAR был Михаил Вилков, и именно он фактически дал указание арбитру в поле назначить пенальти после падения Малкома. Откуда я это знаю? Игроки рассказали, что они сразу после эпизода подошли к главному судье Владимиру Москалёву, а тот остановил их: «Подождите, я разговариваю с видеопомощником». И потом добавил: «Мне сейчас сказали — это железобетонный пенальти». И как это понимать? Эти слова арбитра могут подтвердить Дмитрий Тихий, Женя Гапон. Если, как говорит Еськов после матча «Спартак» — «Сочи», он не может давать рекомендации согласно протоколу УЕФА, то как оценивать действия Вилкова?

— Иными словами, получается, что в российском футболе VAR полностью зависит от человеческого фактора. В каких-то случаях видеоассистент даёт подсказки и рекомендации главному арбитру, в других — не может или не хочет?

— Я не хотел бы, чтобы это действительно было так. Потому что от таких непонятных судейских решений страдают клубы, игроки, болельщики. Ведь VAR вводился для того, чтобы минимизировать ошибки бригады арбитров, работающих на поле. А получается так, что у некоторых болельщиков может и сердце прихватить от несправедливых вердиктов, игроки выкладываются все 90 минут, чтобы все их усилия пошли насмарку из-за одной ошибки рефери. Ну а тренеры и вовсе могут лишиться работы из-за судейской оплошности. Арбитр потом может прийти на прямой эфир, признать ошибку и извиниться, но тренера уже обратно никто не возьмёт. Нужно же думать и о других людях! Вот смотрите: на поле во время матча работают три арбитра, ещё двое — VAR плюс ещё резервный судья на бровке. Неужели шесть человек не могут обеспечить качественное судейство матча? Вот этого я никак не могу понять. И мне бы хотелось, чтобы главный арбитр, даже когда ему VAR даёт убедительную подсказку, в какие-то ключевые моменты игры всё равно лично подходил к монитору и своими глазами смотрел спорный эпизод.

Сергей Булкин/NEWS.ru

— Настало время вернуться к «Зениту», а точнее — его матчу первого тура в Волгограде против «Ротора». Здесь тоже не обошлось без инцидента: первый гол Артём Дзюба забил, завершив атаку, в ходе которой сам же несколькими секундами ранее оказался в офсайде. Но VAR, который обязан был уловить этот момент и дать подсказку арбитру в поле, промолчал. С учётом упомянутых вами спорных эпизодов из финального поединка Кубка России да и множества сомнительных игровых ситуаций из других встреч невольно напрашивается вывод, что видеоассистенты на матчах питерской команды работают, мягко говоря, несколько по иной методике, нежели на играх остальных клубов РПЛ.

— У нашего футбола есть руководители, есть люди, возглавляющие судейские комитеты и департаменты, которые, наверное, должны разобраться, почему постоянно происходят ошибки в пользу одного клуба. Видимо, что-то здесь действительно не так. Если мы говорим уже не об отдельных подобных эпизодах, то это уже не человеческий фактор, а некая система. Ещё можно было как-то оправдать ошибки арбитров, когда не было VAR: в динамике некоторые игровые ситуации действительно выглядят совсем иначе, чем на повторе. К тому же иногда поле зрения главному судье могли частично перекрыть футболисты. Но теперь с внедрением VAR мы должны уйти от всех этих непонятных моментов. Может быть, стоит в качестве видеоассистентов приглашать на матчи РПЛ иностранных специалистов? Хотя бы на самые важные матчи, в которых решается судьба призовых мест в чемпионате и путёвок в еврокубки. Если тема судейских скандалов начинает у нас муссироваться с первого тура чемпионата, как по-другому решать проблему?

«Есть варианты в Португалии, но приоритет — клуб РПЛ»

— Вы сейчас фактически продублировали предложение, озвученное Леонидом Федуном: спартаковский босс тоже выступил за приглашение зарубежных судей на роль VAR в матчах РПЛ. Видимо, без иностранцев в судейском корпусе нам действительно не обойтись?

— Давайте не забывать и о такой стороне, как реакция болельщиков. Если судьи будут продолжать допускать грубые ошибки, фанаты могут и беспорядки устроить. Болельщики «Зенита», «Спартака», ЦСКА всем сердцем переживают за свои команды, и нужно учитывать, чтобы не случилось взрыва возмущения в этой среде. Честно говоря, я на данный момент не вижу, как снизить риск таких выступлений, кроме как привлечением иностранных специалистов на VAR.

— Спустя пару дней после ультиматума о возможном снятии «Спартака» с чемпионата Федун выступил с другим заявлением: «красно-белые» пока остаются в турнире, поскольку главой РФС Александром Дюковым якобы были даны гарантии неких перемен в судейском корпусе. Но поможет ли это в корне изменить ситуацию?

— Не знаю, поможет или нет, но куда важнее, на мой взгляд, чтобы не случилось перекоса в другую сторону. То есть, к примеру, играет «Спартак» с тульским «Арсеналом», и судьи начинают ошибаться уже в пользу москвичей. О каких гарантиях в таком случае мы говорим? Если судейство станет честным и объективным, то это замечательно, дай бог. Но тогда можно сделать вывод, что до этого арбитры судили нечестно. Получается какая-то хиромантия! Или что, были даны обещания, что судьи вообще не будут допускать ошибок? Но это же тоже смешно. Или речь идёт только об искоренении ошибок против «Спартака»? Очень сложно всё это понять. Давайте подождём следующих туров и посмотрим, что изменится в нашем судействе.

— Подождём и посмотрим. А пока поинтересуюсь, есть ли у вас после расставания с «Химками» мысли о продолжении тренерской карьеры?

— Да, безусловно, есть. Уже появляются различные варианты, которые можно рассмотреть. В том числе, и в Европе. Как оказалось, там тоже смотрели, как «Химки» дошли до финала Кубка России и как на равных играли с «Зенитом». Не исключено, что продолжу карьеру в Португалии, поскольку хорошо знаю футбол в этой стране, да и португальский, можно сказать, мой второй родной язык. Но, конечно, хотелось бы остаться в России, потому что хочется именно здесь добиться серьёзного результата. Да, уже есть определённые достижения: дойти до финала Кубка с командой, которая играла в первом дивизионе, дорогого стоит. И выход в РПЛ, когда чемпионат был остановлен из-за пандемии, тоже кое-что значит. Но хочется здесь поработать более основательно и достичь ещё более высокой цели. Так что надеюсь в ближайшее время снова окунуться в работу, которую я безумно люблю.

— В России вы рассматриваете предложения только от клубов РПЛ или возможно возвращение в первый дивизион?

— Первый дивизион можно рассматривать, если у клуба будет задача выхода в премьер-лигу. Но вообще-то этот этап я уже прошёл — работал и в первой лиге, и во второй, и всем доказал, что способен быть успешным и на более высоком уровне. Поэтому, конечно, приоритет — это клуб РПЛ.