9 августа московский «Спартак» на своём поле принимал «Сочи», прямо как в начале прошлого сезона. Тогда правда хозяева уступили со счётом 0:1, но в этом году «красно-белые» просто так три очка отдавать не были намерены. И всё складывалось неплохо: сначала гол забил Александр Соболев, затем увеличил отрыв Джордан Ларссон. Однако два пенальти в ворота москвичей вызвали ужас в глазах болельщиков и руководства. Немудрено — всё это действительно похоже на какой-то заговор. NEWS.ru попытается объяснить действия арбитров.

Жёлтая Соболеву из-за майки с изображением матери

На восьмой минуте после розыгрыша углового и навеса с правого края точно пробил головой Александр Соболев, выиграв борьбу у Михи Мевли. Беспрецедентный гол, несмотря на заявление игроков «Сочи», что нападающий забил с нарушением. Но Соболев не обращал внимание на действия соперников, которые окружили главного арбитра встречи Василия Казарцева. Его эмоции были выше — после первого забитого мяча в новом сезоне он снял игровую майку, под которой была другая футболка с изображением матери, которая недавно умерла. Казарцев на подобный жест показал «горчичник» и на арбитра тут же обрушился весь гнев — мол, как так, можно же было поступить по-человечески. Можно, но есть правила. И они очень однозначны — с 2004 года в регламенте сказано, что в случае, если футболист надевает майку на лицо или снимает её полностью, он получает наказание. В конце концов, судьи не должны думать о личной жизни футболистов, в их интересах только то, что происходит на поле. Кроме того, в их приоритетах и грамотно выполненная работа — если бы Казарцев пропустил этот эпизод, с него бы сняли очки за качество. Но чисто по-человечески можно было хотя бы извиниться, конечно.

Игрок Сочи Иван Миладинович (слева) и игрок Спартака Александр Соболев Александр Вильф/РИА Новости

Бывший вратарь футбольного клуба «Спартак» Анзор Кавазашвили придерживается другого мнения.

Двоякая ситуация. При новом руководители питерского происхождения отношения с футболистами ужесточились. Он мог и показать, и не показывать карточку. Можно было предупредить словесно, но Соболев — счастливый мальчик, его перехлёстывают эмоции, но допустил лёгкую техническую ошибку. В следующий раз будет умнее — постучит по груди, — сказал Кавазашвили корреспонденту NEWS.ru.

«Не было там пенальти»

На 15-й минуте Казарцев назначает первый одиннадцатиметровый в ворота хозяев. Эмоции болельщиков очевидны — пенальти нет. А теперь посмотрим внимательнее повтор: Павел Маслов встречается с Кириллом Заикой и сначала защитник москвичей касается шипами ноги соперника, у которого она меняет траекторию, и только потом мяча. Кажется, всё однозначно. Увидеть такие моменты можно только с помощью системы видеоповторов, к чему, собственно, обратился Казарцев. Арбитр VAR Алексей Еськов дал положительный ответ. Если есть там ошибка, то только Маслова.

За такое судейство Казарцеву надо оторвать всё, что у него висит. Чтобы давать такие пенальти, надо охотиться за игроком «Спартака». Мяч получает защитник, первый дотягивается до мяча, соперник бьёт по лодыжке, мяч закручивается и летит в сторону ворот. Штраф надо было давать в обратную сторону. А получилось, что виноват спартаковец. Кол ему за первый пенальти надо ставить! — уверен заслуженный тренер РСФСР.

«За второй пенальти судью надо расстрелять»

Уже в конце встречи «спартаковцам» всё-таки удавалось сдерживать скользкое преимущество (2:1). Ещё один мяч, и можно забыть о трёх очках. И, о, чудо, для «Сочи». На 87-й минуте форвард «Сочи» Антон Заболотный сбросил мяч на Анатолия Немченко, выстрел которого Александр Максименко отбил ногой. Но после этого момента происходит супер ошибка Казарцева — по его мнению, после момента игрок «Спартака» Самуэль Жиго сбил соперника. А защитник как раз пытался уменьшить площадь соприкосновения — его правая нога тянулась к левой. Ну, не смог он отмотать время назад и не встретиться с соперником, это же футбол, в конце концов, это чисто игровой эпизод. Споры с арбитром ни к чему не привели, лишь вратарь Александр Максименко за лишние разговоры получил свой первый горчичник в новом сезоне. VAR снова в деле. Казарцев посчитал, что это пенальти.

За второй пенальти судью вообще надо расстрелять. Глупость! Чем руководствуются наши судьи? Это говорит об их бездарной подготовке по правилам игры, или об их психологической несовместимости с такими командами, как «Спартак», или есть какая-то определённая цель, чтобы «красно-белых» убить. Кашшаи надо было думать, прежде чем становиться судейским руководителем РПЛ. Наши судьи неграмотные, их надо учить. За такие пенальти надо четвертовать, честное слова, — возмущается специалист.

Забавно, но в этом моменте, как и в предыдущем, арбитр даже не изъявил желание самостоятельно убедиться в правильности принятого решения. Куда смотрел Еськов в этот момент — непонятно. Почему судьи не понимают, что не всякий контакт — это пенальти.

Если возникает сомнительный момент, идите к VAR. Судья решает судьбу целого огромного коллектива: не только руководителей и игроков, но и многомиллионной аудитории болельщиков. У нас что, нельзя найти честного и умного человека руководить арбитрами? VAR сделали для того, чтобы исправить сомнительный момент и ошибку. Почему он не пошёл к монитору? Настолько в себе уверен? Господин Прядкин ответственен головой и своей должностью за то, чтобы обеспечить справедливость в матчах чемпионата и Кубка России. Но он не справляется! Зачем РПЛ тогда нужен? Отдайте деньги мне, буду проводить чемпионат, но хотя бы безобразия не будет! — заключил Кавазашвили.

Подобные решения тянутся с прошлого сезона. «Спартаку» не просто не везёт, над командой откровенно издеваются. И если кто-то думал, что с новым чемпионатом что-то изменится, то вынуждены вас огорчить — пока всё движется по предыдущему сценарию. Владелец «красно-белых» Леонид Федун после матча заявил, что команда снимается с чемпионата. Сказано ли это на эмоциях, или решение действительно принято, пока не ясно.

Это далеко не первая ошибка данных арбитров

Тандем Казарцева и Еськова вызывает на самом деле довольно давно «кривую физиономию» у болельщиков. Знаете, часто бывает, что взрослые, в частности, родители забывают, что сами были детьми и постоянно за мелкие провинности наказывают своих чад. Это прям про Еськова — он просто забыл свою карьеру футболиста. Да-да, сначала он выступал за молодёжную команду французского «Монпелье», затем вернулся в Россию, но ни смог показать себя в Российской премьер-лиге, спустился дивизионом ниже и играл только за команды такого уровня.

Сергей Булкин/NEWS.ru

В 2003 году он принимает решение стать судьёй и к 2009 году заслужил доверие работать на матчах высшего дивизиона.

Пожалуй, только Еськов сумел довести до точки кипения президента клуба РПЛ, а именно, Григория Иванова («Урал»). В 2017 году в матче «Зенит» — «Урал», завершившийся победой петербуржцев, судья удалил троих (!) екатеринбуржцев с поля. Логично, что Иванов будет бушевать. История повторилась спустя два года, в 2019, когда уральцы вышли против «Оренбурга» (2:2). Тогда Еськов засчитал гол Алексея Сутормина, забитый из очевидного офсайда. Но наказаний по отношению к специалисту не последовало.

В отличие от Еськова, Казарцев сразу решил быть по ту сторону баррикад. С 2000 года он стал работать помощником судьи, затем судьей в любительском первенстве (КФК). Присоединился он к РПЛ в 2012 году. Именно Василия признали главным знатоком футбольных правил в России — лучший судья сезона-2019/2020 Сергей Лапочкин и лучший арбитр сезона-2015/2016 Сергей Карасёв. Но действительно ли это так?

В октябре прошлого года в матче «Оренбург» — «Крылья Советов», который закончился поражением первых со счётом 0:1, Казарцев, откровенно говоря, разрушил команду. Арбитр принял четыре спорных решения, половина из которых была признана ошибочными. Тогда его отстранили на три тура, но потом в декабре он устроил «заваруху» интереснее. Во встрече «Краснодар» — ЦСКА (1:1) он не поставил стопроцентный пенальти за фол Александра Мартыновича на Фёдоре Чалове, принял пару спорных эпизодов в пользу команды Мурада Мусаева и получил ещё одну дисквалификацию.