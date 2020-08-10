Не успел возобновиться новый сезон в Российской премьер-лиге (РПЛ), а уже прогремел громкий скандал. Вы не поверите, но главными действующими лицами в этой мощной истории стали судьи и «Спартак». Арбитр Василий Казарцев назначил два спорных пенальти в ворота «красно-белых», которые сильно повлияли на исход встречи. Разозлённый очередным несправедливым решением владелец «красно-белых» Леонид Федун объявил, что снимет команду с чемпионата. Почему изначально подобный сценарий развития событий был невозможен — рассказывает NEWS.ru.

Чувства Федуна можно понять. От «чуткого», «грамотного», «непредвзятого» судейства страдают многие команды РПЛ. Однако даже если отталкиваться от прошлого сезона, больше своего досталось именно «Спартаку». И если в начале минувшего сезона дела развивались ещё более или менее адекватно, то концовка (а точнее, интервал после рестарта, связанного с коронавирусом) выдалась мощной. Чуть ли не в каждом матче после возобновления возникали спорные моменты: так, в матче 24-го тура с «Уфой» Владислав Безбородов отменил два гола москвичей, а в игре 27-го тура против «Локомотива» был назначен спорный пенальти «Спартака», и была история про #СудитеСпартакКакЗенит (колкий комментарий в отношении чемпиона страны), и судейские просчёты в самой кубковой встрече — в общем, всего не перечесть.

Матч «Спартак»-«Сочи» Александр Вильф/РИА Новости

Но не стоит думать, что судейские решения как-то предопределили итоговое место «Спартака» в турнирной таблице в прошлом сезоне. В первую очередь результат является следствием игры команды, а «Спартак» объективно в минувшем сезоне не блистал. К тому же в стане «красно-белых», как мы помним, по ходу сезона сменялось руководство. Всё это и привело команду к седьмой строчке. А если говорить о судействе, то оно в судьбе «Спартака» важно лишь с позиции некой предвзятости. Почему-то возникла тенденция, что зачастую все спорные моменты трактуются не в пользу именно этой команды. Даже то, каким образом это происходит, говорит о многом: все голы в ворота «Спартака» назначаются с железной уверенностью, все фолы с участием игроков «Спартака» свистятся также быстро и бескомпромиссно, но если дело касается других клубов, то сразу возникают дискуссии, просмотры VAR и прочее.

Подобное отношение, хочешь не хочешь, может навести на мысли о том, что всё, что происходит вокруг «Спартака», не просто так, как будто кто-то специально пытается задушить команду. Кто и зачем — открытый вопрос. Но явно, что такой расклад событий вряд ли может устраивать главного кормильца команды «красно-белых» Леонида Федуна. И если он поначалу как-то ещё сдерживал себя (если, конечно, его высказывания про то, что «Зенит» «огребёт» в еврокубках можно назвать сдерживанием), то игра первого тура нового сезона против «Сочи» раскрепостила его окончательно.

Я завтра объявлю, что мы снимаемся с чемпионата. Пусть играют без нас. Можете так и написать. В этой клоунаде, которую устроили, я участвовать не хочу. И тратить деньги тоже. Не нужен «Спартак», значит, не нужен, — выдал функционер.

Заявление получилось громким, мощным, интригующим, да только смысла в нём мало. Фраза, брошенная на фоне эмоционального подъёма, изначально не имела ни единого шанса воплотиться в реальность по целому ряду причин.

Во-первых, в руководстве РПЛ сделали бы всё, чтобы повлиять на мнение Федуна (если бы оно было «окончательным и бесповоротным»). Как бы то ни было, какие бы кто цели ни преследовал, для российского футбола всё-таки лучше, чтобы «Спартак» был в РПЛ. Этот большой клуб, эта большая история, и это могло, в случае неблагоприятного сценария, обернуться большим имиджевым ударом для российского футбола.

Во-вторых, снятие с чемпионата обернулось бы для самих «красно-белых» серьёзными проблемами. Было бы максимально нелогично из-за судейских ошибок, которые так или иначе встречаются всегда и везде, даже в горячо любимой нами Европе, взять и перечеркнуть весь титанический объём работы, который проделала команда: руководство, игроки и все-все-все. В-третьих, «Спартак», если он и желает кому-то что-то доказать, должен сделать это на поле. Снятие с чемпионата было бы сродни полной капитуляции команды. Не может больше клуб давать такую слабину. Ей это просто не позволяет статус. Хотите что-то изменить — начните с себя. Засуживают? Забивайте больше голов, чтобы не обращать внимание на отдельные эпизоды (это, кстати, основная мысль главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско после нашумевшего матча).

Леонид Федун Сергей Лантюхов/NEWS.ru

И напоследок. Ранее уже были заявления со стороны того же Федуна в стиле «Мы устали — мы уходим». Произошло это в 2013-м, после матча 25-го тура против ЦСКА, когда «Спартак», ведя в счёте, не смог удержать преимущество. Функционер тогда даже обозвал лигу «гнойником». Снялась ли тогда команда с чемпионата? Нет. Стала ли с того периода ситуация лучше? Предоставляем ответить на этот вопрос вам.

Как бы ни складывались обстоятельства, всегда можно найти более осмысленные пути решения проблемы. И по повестке сегодняшнего дня появилось ощущение, что «Спартак» пришёл именно к этой мысли (читай между строк: начал оценивать ситуацию трезво).

С одной стороны, генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов сообщил, что команда готовит письмо в экспертно-судейскую комиссию РФС по поводу судейства в матче. С другой, сам Федун выступил с новыми идеями: он предложил приглашать видеоассистентов арбитра из других стран. Словом, от разговоров о снятии с чемпионата не осталось и следа. Информация от РПЛ, что они не получили никаких документов от «Спартака», является важным тому подтверждением.

Одним словом, «Спартак» остаётся. Впрочем, как и остаются неквалифицированные судьи в нашем футболе. И будут они жить в РПЛ долго... А счастливо или нет — покажет новый сезон.