Игроки «Химок» в открытом письме призвали оставить Юрана на посту тренера

https://static.news.ru/photo/2e2ab7d8-d3d9-11ea-abf0-fa163e074e61_660.jpg Сергей Юран Фото: fckhimki.com

Футболисты «Химок» обратились к губернатору Московской области Андрею Воробьёву в открытом письме с просьбой повлиять на руководство клуба и не допустить увольнения Сергея Юрана с поста главного тренера.

Послание опубликовал «Спорт-Экспресс». Накануне, 31 июля, Юран дал интервью, в котором заявил, что с ним собираются досрочно расторгнуть контракт, а на это решение якобы повлияло руководство «Спартака», в частности гендиректор московского клуба Шамиль Газизов.

Игроки в открытом письме заявляют, что для них новость о возможном увольнении наставника команды оказалась полной неожиданностью. По мнению спортсменов, нет ни одной причины, по которой клуб должен расстаться с Юраном. Авторы послания напоминают, что под руководством главного тренера команда вышла в РПЛ и пробилась в финал Кубка России, где «точно не выглядела мальчиками для битья для гранда российского футбола — "Зенита"».

Уважаемый Андрей Юрьевич, нас полностью устраивает тренер Юран, в коллективе создан отличный микроклимат. Мы готовы биться за этого тренера, друг за друга, за честь региона, за наших преданных болельщиков в Премьер-лиге. Просим Вас вмешаться в ситуацию и убедить руководство клуба оставить Сергея Юрана на посту главного тренера «Химок», — призывает открытое письмо.

Подписи под документом поставил 21 игрок подмосковной команды.

Руководство «Химок» ранее заявляло, что клуб может отказаться от участия в новом сезоне РПЛ из-за нехватки финансирования. В июле в СМИ появилась информация, что на решение «Химок» сыграть в высшем дивизионе российского футбола повлияло обещание помощи от некоего московского клуба.

Как передавал NEWS.ru, группа футболистов «Спартака» в летнее трансферное окно может перейти в «Химки» на правах аренды. Речь идёт об Артёме Тимофееве, Георгии Мелкадзе, Максиме Глушенкове, Резиуане Мирзове, Александре Ташаеве и Александре Ломовицком.