Как выяснилось, скандал вокруг так называемой работы судейской бригады в матче первого тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Спартаком» и ФК «Сочи» — это далеко не нижняя точка падения уровня отечественных футбольных арбитров. Сразу в двух заключительных поединках тура с участием топ-клубов — петербургского «Зенита» и столичного «Локомотива» — случились не менее вопиющие случаи влияния судей на итоговый результат. NEWS.ru рассказывает, как и за что незаслуженно пострадали волгоградский «Ротор» и казанский «Рубин».

На берегах Волги в этот день был грандиозный праздник: волгоградские болельщики спустя 16 лет наконец-то снова увидели свою любимую команду в элитном дивизионе. И сразу же в гости к «Ротору» пожаловал чемпион страны — петербургский «Зенит». Если бы не «коронавирусные» ограничения по заполняемости трибун, местная современная арена, построенная к чемпионату мира, наверное, лопнула бы от нашествия болельщиков, истосковавшихся по большому футболу.

Однако праздничное настроение у местной публики сохранялось лишь до середины первого тайма. И ладно бы «Зенит» открыл счёт в полном соответствии с правилами. Но видеоповтор чётко дал понять: за несколько секунд до того, как Себастьян Дриусси отдал Артёму Дзюбе голевую передачу, у нападающего сборной России был небольшой офсайд во время первой попытки сделать ему передачу с фланга.

Возникает вопрос: даже если положение вне игры не было зафиксировано одним из линейных арбитров в динамике эпизода, почему не последовало никакого сигнала от бригады VAR в составе Евгения Турбина и Дмитрия Сафьяна? Ведь они для того и посажены у мониторов, чтобы мгновенно оценивать каждую игровую ситуацию с разных ракурсов и помогать арбитру в поле и лайнсменам исправлять допущенные ошибки.

Однако мяч в итоге был засчитан, а в концовке встречи Дриусси забил второй гол и закрепил победу «сине-бело-голубых». Но очевидно, что грубый ляп (или странное нежелание вмешиваться в игровой эпизод) видеоассистентов оказал прямое влияние на результат матча, поскольку не отменил мяч, фактически обеспечивший «Зениту» победу.

Идём дальше. Следом за игрой в Волгограде стартует поединок в Казани, где местный «Рубин» принимает «Локомотив». «Железнодорожники» быстро открывают счёт: на второй минуте Дмитрий Рыбчинский на эффектном дриблинге входит в штрафную и делает удобный пас под удар Алексею Миранчуку.

Но вот снова наступает середина первой половины встречи (роковой отрезок матчей в этот день!), и хозяева от своей штрафной убегают в быструю контратаку. Хвича Кварацхелия, протащив мяч метров 50, делает классный пас на Ивана Игнатьева за спину Мачею Рыбусу. Офсайда в этом эпизоде точно нет. Форвард казанцев выходит один на один с голкипером Гильерме и уже готовится нанести результативный удар, однако польский защитник рукой выводит Игнатьева из равновесия. Удар получается несильным и неточным, нападающий по инерции врезается во вратаря и падает на газон. Это же очевидный пенальти и красная карточка — только не для Гильерме, а для Рыбуса!

Но главный арбитр матча Сергей Иванов так не считает. И, судя по его реакции, никаких подсказок от VAR — Николая Волошина и Дмитрия Чельцова — он тоже не получает. Неужели теперь в ходу у сидящих за мониторами помощников рефери будет модный мем «Я следовал протоколу УЕФА», возникший после сбивчивых объяснений арбитра Алексея Еськова в прямом телеэфире федерального спортивного канала после кошмарной работы в роли VAR в матче «Спартак» — «Сочи»?

А на газоне «Ак Барс Арены» тем временем «Локомотив» проводит стремительную ответную атаку, и Дмитрий Баринов кладёт второй мяч в ворота Юрия Дюпина. Вот вам и второй за день случай конкретного влияния судейской бригады на результат матча: ведь счёт в случае назначения пенальти мог стать ничейным (1:1), а на деле всё развернулось совсем в другую сторону.

Егор Алеев/ТАСС

В перерыве главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий пытался найти правду у судейской бригады и делал это, судя по кадрам телетрансляции, во вполне пристойной форме, без грубых «наездов». Но всё равно схлопотал красную карточку от Сергея Иванова. Так что во втором тайме казанцы фактически были обречены на поражение.

Резюмируя итоги первого тура, можно прийти к печальному выводу. Мало того, что уровень квалификации российских футбольных арбитров падает ниже плинтуса — все скандалы стартовых игр РПЛ нового сезона наглядно демонстрируют, что система VAR в нашем футболе действует исключительно по принципу ангажированности. Иными словами, «замечает» и «исправляет» ошибки судей в поле только в тех случаях, когда это необходимо определённым людям. И стыдливо (на самом деле — бессовестно) закрывает глаза, уподобляясь Фемиде, когда ляпы главного арбитра и его ассистентов — разумеется, в пользу того, кого нужно — необходимо проигнорировать.

Вот только в какую яму свалится российский футбол при таком судействе и «избирательном» использовании VAR — думается, легко догадаться, но страшно представить.