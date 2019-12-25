Фото: Вячеслав Ун Да-син/Фотохроника ТАСС

Полуфинал чемпионата мира по футболу 2014 года между сборными Германии и Бразилии (7:1) стал лучшим матчем последнего десятилетия по версии портала FourFourTwo.

Полуфинал чемпионата мира по футболу 2014 года между сборными Германии и Бразилии (7:1) стал лучшим матчем последнего десятилетия по версии портала FourFourTwo. В первую тройку также вошла игра чемпионата Англии...