Вратарь сборной СССР и «Динамо» (Москва) Лев Яшин попал в сборную лучших игроков в истории футбола по версии издания AS.
Вместе с ним в список попали: Кафу (Бразилия), Бобби Мур (Англия), Франц Беккенбауэр (ФРГ), Паоло Мальдини (Италия), Йохан Кройф (Голландия), Зинедин Зидан (Франция), Диего Марадона (Аргентина), Альфредо ди Стефано (Аргентина/Колумбия/Испания), Лионель Месси (Аргентина), Пеле (Бразилия).
Это сборная всего футбола по версии издания AS. В воротах наш Лев Иванович— Сборная России (@TeamRussia)
pic.twitter.com/lmy5ibYbNa December 25, 2019
Лев Яшин является единственным вратарём, который удостоен «Золотого мяча».
Ранее бразильский голкипер Алиссон («Ливерпуль») получил награду лучшего вратаря года имени Льва Яшина. Новую премию для голкиперов учредил французский журнал France Football, писал NEWS.ru.
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