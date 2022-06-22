«Выстрелили себе в ногу»: глава ВОБ о решении фанатов «Динамо» по Fan ID

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ) Александр Шпрыгин со скепсисом отнесся к решению фанатов московского «Динамо» бойкотировать матчи своей команды в новом сезоне. Такое решение было принято из-за введения Fan ID.

Когда зимой фанаты «Зенита», «Спартака» и других ключевых объединений объявляли о бойкоте, болельщики «Динамо» не стали бойкотировать, потому что не хотели упустить такой хороший для команды сезон. Сейчас же есть фанатская консолидированность. «Динамо» не отделяет себя от других футбольных болельщиков. По этой причине актив динамовцев был вынужден пойти на крайние меры, — сказал Шпрыгин Metaratings.ru.

Он добавил, что лишение себя посещения матчей любимой команды — это фактически выстрел себе в ногу.

22 июня на сайте болельщиков «Динамо» появилась новость о том, что фанаты не будут посещать матчи клуба в Российской премьер-лиге. Решение связано со вступлением 1 июля в силу закона о паспорте болельщиков (Fan ID). В первой части сезона проход на стадион по паспорту болельщика будет осуществляться в Екатеринбурге, Сочи, Ростове-на-Дону, Самаре и в Нижнем Новгороде.