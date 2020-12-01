Выйти в РПЛ и умереть: как «Тамбов» оказался на грани банкротства

Дебютант Российской премьер-лиги (РПЛ) прошлого года очень неплохо себя проявил: команда не только сохранила прописку в высшем дивизионе, но и с новыми целями и планами вступила в сезон-2020/21. Однако этим планам, кажется, не суждено будет исполниться. «Тамбов» сейчас находится на грани банкротства. У клуба огромные долги перед футболистами, а местные власти не хотят больше вливать деньги в команду. Ситуация настолько критическая, что футболисты сообщили о намерении бойкотировать предстоящий матч против «Спартака». Что происходит вокруг «Тамбова» и удастся ли спастись команде, выяснял NEWS.ru.

Действительно, прошлый сезон футбольный клуб «Тамбов» провёл для дебютанта РПЛ вполне достойно: команда по ходу сезона уверенно боролась с клубами из второй половины турнирной таблицы и иногда выстреливала в матчах против лидеров — так, например, дважды досталось «Спартаку». Итоговое 14 место в турнирной таблице чемпионата позволило «Тамбову» продолжить существование в РПЛ.

Без стадиона

fctambov/vk.com

Главным же чёрным пятном, бросавшим тень на весь Тамбов, был домашний стадион. После выхода команды в РПЛ выяснилось, что он не соответствует требованиям высшего дивизиона. Перед стартом сезона-2019/20 лига поставила перед клубом задачу реконструировать арену. Сделать всё оперативно было невозможно, так как объём работы оказался очень велик. Увеличить вместимость стадиона до 10 тысяч, улучшить освещение, обновить инженерные системы — такие вопросы решаются не за один день. Руководство лиги, понимая всё это, пошло «Тамбову» навстречу. Команде на некоторое время был предоставлен стадион «Мордовия Арена» в Саранске, при этом руководство клуба обещало, что уже в сентябре 2019 года они вернутся на местный «Спартак».

Ну а дальше началась стандартная для российского футбола история. Каждые полгода клуб продлевал реконструкцию, назначал новые сроки сдачи и не соблюдал их. Таким образом, за полтора года в РПЛ «Тамбов» так ни разу и не сыграл на домашнем стадионе (зато поколесил по России: успел отметиться как в Саранске, так и в Нижнем Новгороде) и вряд ли уже появится перед местной публикой. В недавнем интервью генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова призналась, что никакого стадиона нет и не будет.

На протяжении почти двух лет, что стадион стали реконструировать, визуально ничего не происходит, — передаёт слова Коноваловой «Матч ТВ».

Без денег

fctambov/vk.com

Однако невозможность привести в порядок стадион — это лишь одна из проблем. «Тамбов» погряз в долгах в том числе перед собственными футболистами. Игроки уже несколько месяцев не получают зарплату. Как так вышло?

Дело в том, что в прошлом сезоне основные вливания в клуб поступали из бюджета области. По признанию начальника управления по физической культуре и спорту Тамбовской области Михаила Белоусова, клуб в прошлом сезоне получил от региона 588 миллионов рублей, сообщил он «Коммерсанту». Перед стартом нового сезона было понятно, что прошлогодний бюджет в силу сложной экономической ситуации, вызванной коронавирусом, будет сокращён. Клубу в нынешних реалиях необходимо было срочно заняться поиском спонсоров, оптимизировать бюджеты, дабы минимизировать грядущий финансовый удар, однако ничего не было сделано. «Тамбов» решил пойти по лёгкому пути — возложить все надежды на помощь со стороны области. Если верить словам представителей клуба, то чиновники обещали помочь команде. На деле же всё сложилось совсем иначе.

Никаких вливаний со стороны государственных структур так и не последовало. Переизбравшийся осенью губернатор Тамбовской области Александр Никитин, на которого так уповал клуб, исчез с радаров футбола вместе с обещаниями закрыть летние долги и выделить деньги на новый сезон.

Если отталкиваться от слов руководства, то нынешний долг перед футболистами составляет 140 миллионов рублей. «РБ» предоставляет другие сведения: «Тамбов» должен выплатить 360 миллионов рублей. Где найти деньги, которые покроют долги, — вопрос, ответить на который пока не может никто.

Без игроков

Все эти неприятные обстоятельства само собой бьют в том числе и по игровым показателям команды. «Тамбов» не может выиграть уже в пяти турах, а в последнем матче и вовсе получил четыре безответных мяча от не менее проблемной «Уфы». Но это всё цветочки. Ситуация в скором времени может значительно ухудшиться. Футболисты «Тамбова» намерены бойкотировать игру против «Спартака», которая назначена на 5 декабря. Об этом в клубе известно хорошо.

Ребята настроены очень серьёзно. У нас пока нет решения относительно того, будет ли матч со «Спартаком» или нет. Но мы постараемся найти какой-то компромисс. Надеюсь, что всё будет хорошо. Перед началом сезона были достигнуты договорённости с местными властями о финансировании и сроках выплат, но на сегодняшний день эти обещания не выполняются, клуб не получил ни одного рубля. Ситуация довольно тяжёлая, — заявила Коновалова «Матч ТВ».

Стоит отметить, что ранее «волки» предпринимали попытку бойкотировать матч. В сентябре футболисты отправили письмо на имя губернатора области и гендиректора клуба с требованием выплатить долги по зарплате за июнь, июль и август 2020 года, а также премиальные и бонусы по итогам сезона-2019/20. В противном случае команда (13 человек — те, кто подписал письмо) собиралась временно прекратить трудовую деятельность: перестать ходить на тренировки и бойкотировать матч с «Уфой», назначенный на 12 сентября. Тогда переубедить ребят удалось, и игра в итоге состоялась. Удастся ли найти компромисс и на этот раз, узнаем совсем скоро.