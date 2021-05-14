«Вы приняли меня как своего»: Чорлука обратился к болельщикам

https://static.news.ru/photo/93ca6adc-b652-11eb-986c-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Капитан «Локомотива» Ведран Чорлука поблагодарил клуб и болельщиков за девять лет, проведённые в команде.

Хочется поблагодарить всех за эти девять лет. Юрия Павловича, Марко Николича. Хочу сказать большое спасибо за всю поддержку болельщикам. Вы с первого дня приняли меня как своего, — сказал Чорлука по итогу сезона-2020/21.

Голкипер Маринато Гилберта поблагодарил напарника и добавил, что ему было приятно находиться с ним эти годы.

Я многие вещи научился делать рядом с тобой. Ты лидер, ты — сердце команды, — сказал Гильерме.

Он остался благодарен болельщикам, которые «вернулись к коллективу». Без их поддержки, по его словам, не получилось бы ничего добиться.

Ранее главный тренер футбольного клуба «Локомотив» Марко Николич прокомментировал победу над «Уралом» с минимальным счётом 1:0 и подвёл итоги сезона Российской премьер-лиги (РПЛ). Единственный мяч с передачи Фёдора Смолова забил Дмитрий Рыбчинский.