Все выиграли от произошедшего: Канделаки о скандальном эфире с Бузовой

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Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала эфир с участием певицы Ольги Бузовой на канале во время Евро-2020. Её слова приводит «Матч ТВ».

По словам Канделаки, приглашая Бузову на эфир, канал хотел вовлечь в спорт многомиллионную аудиторию поп-певицы.

От того, что произошло в эфире, выиграли все. «Матч ТВ» упоминался в европейской прессе как раз в связи с этим инцидентом, — сказала Канделаки.

14 июня Ольга Бузова стала гостем программы «Все на Матч!». Во время эфира известная певица вступила в словесную перепалку с ведущим Губерниевым, после чего она расплакалась. Телеведущая обозвала журналиста «дном, а не мужчиной».

Ранее сообщалось, что спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал скандал в прямом эфире «Матч ТВ» с Ольгой Бузовой.