Вратаря «Зенита» шокировали цены на еду в Финляндии и Норвегии

Российский футболист Александр Васютин, который является вратарём «Зенита», но выступает за шведский «Юргорден» на правах аренды, сообщил, что цены на продукты в скандинавских странах его просто шокировали. Сначала он побывал в Финляндии и назвал стоимость местных продуктов невообразимой, а потом оказался в Норвегии — и там его ждал ещё больший шок, сказал он в интервью Sport24.

Если сравнивать, для меня Финляндия на третьем месте, Норвегия на втором, Швеция на первом. <...> Первый культурный шок у меня был в Финляндии. Постоянно переводил цены в рубли и хватался за голову! Приходилось привыкать, что хлеб и ещё что-нибудь будет стоить порядка тысячи рублей, — признался футболист.

За пакет продуктов уже приходилось отдавать €50 (около 3,5 тысячи рублей). Он отметил, что во время выступлений в Норвегии часто ездил за продуктами в Швецию, где они в два раза дешевле. И так делали все футболисты из его команды. В среднем на еду выходило около €200, в Норвегии всё то же самое вышло бы в €450.

Ранее стало известно, что Минсельхоз предложил ряд мер для сдерживания цен на продукты, которые входят в «борщовой набор». Так, например, правительство может увеличить площадь посевных полей и количество складских помещений.