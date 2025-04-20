Вратарь российской команды потерял сознание на футбольном поле Вратарь «Ростова» Ятимов потерял сознание на футбольном поле

Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Рустам Ятимов

Вратарь футбольного клуба «Ростов» Рустам Ятимов потерял сознание во время игры против «Факела», трансляция велась на «Матч ТВ». Ятимов неудачно приземлился на газон, что и послужило причиной плохого самочувствия.

В итоге вратаря унесли с поля на носилках. Ятимова заменил Даниил Одоевский. Игра закончилась со счетом 2:0 в пользу «Ростова».

Ранее на 17-й минуте игры между футбольными клубам «Фиорентина» и «Интер» 14-го тура чемпионата Италии внезапно потерял сознание 22-летний полузащитник Эдоардо Бове. Он наклонился, чтобы завязать шнурки, и резко упал на газон. Скорая забрала спортсмена через четыре минуты после вызова. Затем футболисты «со слезами на глазах» отправились в раздевалки.

В августе прошлого года уругвайский полузащитник футбольного «Насьоналя» Хуан Искьердо, потерявший сознание во время матча, скончался в 27 лет. Команда принесла соболезнования его родным и близким.

До этого нападающего французского клуба «Ренн» Матиса Ламбурда приговорили к двум годам условно за то, что во время езды на самокате он насмерть сбил 51-летнюю женщину. У футболиста не обнаружили следов алкогольного и наркотического опьянения.