Вратарь «галактикос»: как игра Куртуа принесла «Реалу» победу в ЛЧ Голкипер мадридцев совершил несколько сумасшедших сейвов, а его партнёры нашли шанс в атаке

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Финал Лиги чемпионов, в котором «Реал» встретился с «Ливерпулем», получился не очень богатым на голы, но весьма событийным. Команды выдали блестящую игру, главным героем которой стал голкипер мадридцев Тибо Куртуа. Рассказываем подробнее о главном матче года в клубном футболе.

Столкновение великих

Вывеска финального матча, как это почти всегда бывает в Лиге чемпионов, была сумасшедшей. За титул бились два гранда, которых изначально считали фаворитами турнира. В 2018 году команды уже встречались в решающей игре, тогда верх взял «Реал». Англичане с тех пор мечтали о реванше.

Мадридцы провели два шикарных полуфинальных матча с «Манчестер Сити»: болельщики увидели град забитых мячей и дополнительное время во второй игре, а «горожанам» пришлось в очередной раз забыть о мечте выиграть Лигу чемпионов.

«Ливерпулю» в полуфинале было проще. Команда достаточно уверенно разобралась с сенсационно добравшимся до этой стадии «Вильярреалом» и получила право реабилитироваться за упущенный титул чемпионов Англии. «Реал», кстати, в минувшем испанском первенстве взял золото.

Скандальный привкус

Решающий матч турнира начался со скандала. Старт игры отложили почти на 40 минут из-за опоздания «Ливерпуля». Автобус с красными попал в пробку, и команда не успела вовремя прибыть на «Стад де Франс», где проходила игра. Кроме того, у стадиона произошла крупномасштабная стычка полиции с несколькими тысячами английских болельщиков, которые пытались попасть на арену без билетов. Правоохранителям даже пришлось применить слезоточивый газ. Эти события также заставили отложить стартовый свисток.

Тут самое время позлорадствовать всем поклонникам российского футбола, ведь игру в Париж после известных февральских событий перенесли из Санкт-Петербурга. Можно быть на сто процентов уверенным, что в Северной столице организаторы сработали бы гораздо чётче и не допустили бы ничего подобного.

Торжество Куртуа

Матч гораздо активнее начал «Ливерпуль». Англичане с первых минут понеслись вперёд, а при потерях мяча душили соперника сумасшедшим высоким прессингом. Однако «Реал» справился со стартовым натиском, не позволил сопернику создать ничего опасного у своих ворот и потихоньку начал навязывать контригру.

Первый опасный момент в матче всё же создал «Ливерпуль». На 16-й минуте Трент Александр-Арнольд здорово вошёл в штрафную и прострелил на Мохамеда Салаха. Египтянин с близкого расстояния ткнул мяч в ближний угол, но Тибо Куртуа совершил шикарный сейв, прыгнув в левый от себя нижний угол.

Через пять минут бельгийский голкипер совершил ещё более сумасшедшее спасение. Садио Мане раскидал соперников финтами и из пределов штрафной нанёс мощнейший удар низом в ближний угол. Вратарь снова успел сложиться и каким-то непостижимым образом перевёл мяч в штангу.

Остаток тайма «Реал» оборонялся, однако команда имела все шансы уйти на перерыв, ведя в счёте. Карим Бензема после неразберихи в штрафной «Ливерпуля» проткнул мяч в сетку, однако гол отменили из-за офсайда. Момент получился спорным: до конца так и не ясно, от игрока какой команды мяч отскочил к французу перед решающим ударом.

Роковой удар

Второй тайм команды начали гораздо активнее, чем первый. Причём большого преимущества у «Ливерпуля» на было. Англичане больше атаковали, но и «Реал» перестал настолько явно, как в первом тайме, сидеть в окопах. Тем не менее, опасных моментов ни у тех, ни у других ворот не возникало.

Мнимое спокойствие на 59-й минуте нарушил «Реал». Федерико Вальверде промчался по правому флангу и сделал сильный прострел на дальнюю штангу. Там защитники «Ливерпуля» совершенно забыли Винисиуса Жуниора, который с близкого расстояния точно пробил в цель. «Реал» повёл в счёте, хоть и гол абсолютно не вытекал из логики игры. И в этой ситуации было подозрение на офсайд у бразильца, однако на этот раз судьи даже не стали просматривать эпизод.

После пропущенного гола «Ливерпуль» предсказуемо полетел вперёд отыгрываться. У ворот Куртуа раз за разом было горячо, но вратарь и защитники справлялись. Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сделал несколько замен и выпустил на поле всех атакующих игроков из своего арсенала, но сливочные всё равно держались. Чудеса творил голкипер «Реала», который тащил абсолютно всё.

«Реал» в итоге удержал преимущество и в очередной раз выиграл Лигу чемпионов. За «Ливерпуль», который действительно играл лучше, очень обидно. Однако за созданные опасные моменты и хорошие подходы к воротам в футболе голы не засчитывают.