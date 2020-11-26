Вратарь ЦСКА Акинфеев проведёт онлайн-турнир с призовым фондом в 300 тысяч

https://static.news.ru/photo/5215a04e-2fe2-11eb-9380-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Фонд «Страна Футбола» вратаря московского ЦСКА Игоря Акинфеева в рамках второго сезона марафона онлайн-игр «Московский Киберспорт» проведёт турнир по Киперболу с призовым фондом 300 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба Федерации компьютерного спорта Москвы (ФКС), Кубок Кипербола включает в себя отборочный турнир и финальную стадию. Квалификации будут проходить в двух форматах — Fast Cup и «Серии пенальти». 16 лучших игроков получат путёвки в финальный этап, который пройдёт 20 и 21 декабря.

Бывший вратарь сборной России заявил, что киберспорт перестал быть чем-то новым.

Киберспорт в наше время уже перестал быть чем-то новым — он плотно укоренился в современной жизни. Очень рад, что снова пройдёт турнир по Киперболу. «Московский Киберспорт» — идеальная площадка для его развития. Это не просто объединение различных турниров под одной крышей — это тренировочная база и школа кадров, — сказал Акинфеев.

Первый квалификационный турнир в формате Fast Cup пройдет 2 и 3 декабря. Его призовой фонд составит 20 тысяч рублей. Вторые отборочные соревнования в режиме «Серии пенальти» состоятся 5–6 декабря, их призовой фонд составит 10 тысяч рублей.

Ранее трёхкратный чемпион мира по спортивной гимнастике и серебряный призёр Олимпийских игр Никита Нагорный заявил, что киберспорт — это уже не будущее, а настоящее, писал NEWS.ru.