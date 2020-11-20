Cпортсмен года гимнаст Нагорный выступил за развитие индустрии киберспорта

https://static.news.ru/photo/c09ecb7a-2b15-11eb-ac0a-fa163e074e61_660.jpg Фото: nikushkarus/Instagram.com

Трёхкратный чемпион мира по спортивной гимнастике и серебряный призёр Олимпийских игр Никита Нагорный заявил, что киберспорт — это уже не будущее, а настоящее.

Посмотрите, сколько людей собирают трансляции в онлайне, матчи собирают целые стадионы. Разумеется, это не может не привлекать спонсоров, которые инвестируют в киберспорт огромные деньги. Поэтому, безусловно, индустрию нужно развивать, — сказал Нагорный, принимавший участие в первом сезоне марафона онлайн-турниров «Московский Киберспорт».

Спортсмен года по версии журнала GQ выразил желание cнова сыграть в игру Counter-Strike: Global Offensive в рамках Турнира звёзд российского спорта во втором сезоне.

Классная идея — объединить людей из разных видов спорта. На сборах спортсмены часто расслабляются за компьютерной игрой, многие играют в Counter-Strike: Global Offensive (CS: GO). В детстве я много времени уделял CS и Dota 2, — отметил спортсмен, слова которого приводит пресс-служба Федерации компьютерного спорта Москвы.

В первом сезоне Турнира звёзд российского спорта по Counter-Strike: Global Offensive приняли участие более 60 известных российских спортсменов по 12 видам спорта.

Ранее чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами россиянин Сергей Шубенков заявил, что игра Counter-Strike: Global Offensive открылась для него с другой стороны, писал NEWS.ru.