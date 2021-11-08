Возвращение по-итальянски: как Андрей Шевченко получил работу в серии А

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко нашёл новое место работы. Специалист отправился в не чужую для него итальянскую серию А, где возглавил «Дженоа». Рассказываем подробнее о назначении и размышляем о перспективах украинца в новой команде.

На контрактной основе

Контракт Шевченко с «Дженоа» рассчитан до 2024 года. Официальной информации о зарплате специалиста, конечно же, нет, но инсайдеры, среди которых известный итальянский журналист Джанлука ди Марцо, говорят о сумме в районе двух миллионов евро.

Начинаем новое приключение, чтобы вернуть «Дженоа» великую историю, — написал Шевченко в Twitter после назначения.

Это высказывание озадачило многих поклонников футбола, ведь о «великой истории» команды знают очень немногие. Однако Шевченко не соврал, клуб действительно аж девять раз становился чемпионом Италии, вот только было это слишком давно. Шесть титулов подряд «Дженоа» взял в период с 1898 по 1904 год, затем после десятилетней паузы пришло еще одно чемпионство. Последние же успехи клуба в итальянском чемпионате датированы сезонами-1922/1923 и 1923/1924. Так что столетие команды без побед в серии А не за горами.

genoacfcofficial/instagram.com

Команда из Генуи также является старейшей в стране и по возрасту может составит конкуренцию многим английским клубам. 7 сентября «Дженоа» отпраздновал 128-летие.

Миссия выполнима

В сентябре в «Дженоа» произошли крутые перемены. У клуба появился новый владелец — американская инвестиционная компания 777 Partners. Новые боссы сразу же отметились заявлениями об амбициозных планах, среди которых чуть ли не борьба за чемпионство.

Однако в 12 турах нынешнего сезона «Дженоа» одержал лишь одну победу, и только благодаря внушительному количеству ничьих обосновался не на последнем, а на 17-м месте. Американских боссов такое положение дел не устраивало, поэтому их первым серьёзным решением стало расставание с наставником команды Давиде Баллардини.

«Дженоа» — далеко не самая звёздная команда серии А. Суммарная стоимость футболистов клуба по версии портала Transfermarkt.de не дотягивает и до 100 миллионов евро, по этому показателю генуэзцы находятся в лиге на пятом месте с конца. Сейчас перед Шевченко стоит задача сохранить команду в элите итальянского футбола, но в перспективе цели станут более амбициозными. По информации инсайдеров, украинцу в скором времени нужно будет бороться с «Дженоа» за еврокубки.

genoacfcofficial/instagram.com

Для решения подобных задач команде из Генуи обязательно потребуется серьёзное усиление, укреплять нужно абсолютно все линии. И американские боссы готовы раскошелиться. 15 ноября должно состояться официальное объявление о переходе пакета акций клуба в управление 777 Partners, после этого будет утверждён бюджет на 2022 год. В нём обязательно будут деньги на покупку новых футболистов. Сколько именно — пока остаётся гадать.

При всём уважении к «Дженоа», Шевченко наверняка рассматривает команду как перевалочный пункт на пути к работе с топовыми европейскими командами. Например, с «Миланом», в котором украинец стал легендой мирового футбола и завоевал «Золотой мяч». Дело за малым: проявить себя в «Дженоа». Судя по работе со сборной Украины, специалисту это по силам.

Былые заслуги

Противников назначения Шевченко в «Дженоа» смущает отсутствие у специалиста опыта работы с клубами. После окончания карьеры футболист на протяжении пяти лет работал со сборной Украины, которую смог вывести на новый уровень.

Украинцы не прошли квалификацию на чемпионат мира 2018 года, но задачу по попаданию на Евро-2020 Шевченко решил, причем сделал это очень эффектно. Команда заняла первое место в отборочной группе, обойдя Португалию и Сербию, и ни разу не проиграла. Причём в двух матчах с коллективом Криштиану Роналду украинцы набрали четыре очка.

На Евро команду Шевченко лихорадило, но она всё равно смогла дойти до четвертьфинала. Многих болельщиков, в том числе российских, покорил атакующий стиль украинцев, которые старались играть сами и давали это делать другим.

Поле Евро руководители украинского футбола были заинтересованы в продолжении сотрудничества с Шевченко, но сделать этого не удалось. По разной информации Шевченко требовал прибавки к зарплате то ли себе, то ли исключительно своим помощникам, а расставание в итоге получилось скандальным.

Возможно, тренер просто устал от работы со сборной и хотел начать клубную карьеру. «Дженоа» — отличный вариант для этих целей.