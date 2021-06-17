Возвращение Де Брёйне, подвиги Ярмоленко и триумф Бенилюкса: итоги дня Евро

Седьмой игровой день Евро-2020 подарил турниру новых участников плей-офф — Бельгию и Нидерланды. Первую победу на турнире одержала Украина, а российские болельщики получили серьёзную пищу для размышлений.



Вести с коек

Первый блок новостей дня на Евро получился медицинским. Сначала стало известно, что переживший остановку сердца Кристиан Эриксен скоро перенесёт операцию. После многочисленных обследований консилиум врачей принял решение имплантировать датчанину кардиостимулятор. Устройство поможет предотвратить опасные для жизни спортсмена аритмии и внезапную остановку сердца. В сборной Дании попросили в ближайшее время не беспокоить Эриксена и его семью расспросами.





Вторая новость пришла из расположения сборной России. Вчера в матче с финнами Марио Фернандес серьёзно напугал российских болельщиков неудачным падением на газон, после которого его унесли с поля на носилках. Сначала в СМИ появилась информация о возможном повреждении позвоночника, но сегодня стало окончательно ясно, что всё обошлось.



Фернандес прошёл углублённое обследование, которое не выявило ни проблем с позвоночником, ни сотрясения мозга. Уже через несколько дней российский бразилец сможет тренироваться, а значит, есть надежда на возвращение защитника в строй в ближайшее время.



Украинский почин

Первую победу на турнире одержала сборная Украины, однако матч против Северной Македонии для команды Андрея Шевченко мог сложиться гораздо проще. К середине первого тайма преимущество украинцев было подавляющим, а гол казался лишь вопросом времени. Так и произошло: сначала Ярмоленко здорово замкнул скидку на дальней штанге после розыгрыша углового, а затем классным пасом вывел один на один Романа Яремчука, который не подвёл. Пока у украинцев на Евро забивают только эти два парня.

Второй же тайм сложился для украинцев чудовищно. Скромный по статусу, да и по составу соперник чувствовал себя на поле по-хозяйски и был близок к чудесному камбэку. В середине тайма в ворота сборной Украины был назначен пенальти. С ударом Эзгана Алиоски с точки справился голкипер Георгий Бущан, но партнёры не успели помочь вратарю. Мяч отскочил обратно к бьющему, и хавбек «Лидса» исправил ошибку.



Закончить вообще всё в концовке игры мог полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский. С его ударом с пенальти также справился вратарь, но отскок мяча был удачным для македонцев. Концовка получилась жаркой и очень тревожной для украинцев, но первая победа всё же состоялась.



Такая эмоциональная игра получилась. Хотелось, чтобы она быстрее закончилась. Команда провела два хороших тайма, где-то была нервозность, у нас было достаточно моментов, чтобы закрыть игру. Ребята где-то потеряли уверенность, но довели матч до конца очень уверенно, — рассказал Шевченко sport.ua после матча.



Раненый зверь

За матчем Бельгии против Дании с особым интересом следили болельщики сборной России. Любой исход, кроме победы датчан, позволял команде Станислава Черчесова для попадания в плей-офф сыграть вничью в последнем матче группового турнира со скандинавами. Не то чтобы эта задача выглядела простой, но вариант с победой над Данией любой ценой выглядит менее привлекательным.



Игру против Бельгии датчане начали очень активно и уже на второй минуте заставили ошибиться соперника при выходе из обороны. Мяч был мгновенно доставлен Юссуфу Поульсену, который плотным ударом открыл счёт. Окрылённые успехом датчане ещё примерно полчаса не давали поднять голову сопернику, который был совсем не похож на лучшую команду мира по рейтингу ФИФА.



Лишь к концу тайма Бельгия оправилась от стартового шока и отодвинула игру от своих ворот, а во второй половине игры на поле впервые на этом турнире появился Кевин Де Брёйне. Полузащитник «Манчестер Сити» сыграл так, как будто и не было у него никакой тяжёлой травмы в финале Лиги чемпионов. Сначала хавбек «горожан» выложил гроссмейстерский пас на пустые ворота Торгану Азару, а затем ударом из-за штрафной поставил точку в матче. Бельгия отправляется в плей-офф, а датчанам остаётся играть на победу с россиянами и рассчитывать на попадание в 1/8 финала с третьего места.





Оранжевое настроение

Вообще, Дания за матч с Бельгией заслуживает самых лестных слов. Атака команды выглядела настолько мощно, что всего один забитый мяч — это, скорее, стечение обстоятельств. Страшно представить, что скандинавы могут сделать со звёздной обороной сборной России. Нам же остаётся надеяться на лучшее.

Ещё одним участником плей-офф стала сборная Нидерландов. «Оранжевые» в непростом поединке взяли верх над Австрией и гарантировали себе первое место в группе. В заключительном матче с Северной Македоний голландцы могут выставить резервный состав и, например, побаловать игровым временем полузащитника «Спартака» Квинси Промеса.



Хавбек «красно-белых», в отличие от прошлого матча, попал в заявку на игру с австрийцами, но весь матч грустно просидел на скамейке запасных. Настроение спартаковца мог улучшить лишь гол его закадычного приятеля Мемфиса Депая с пенальти в первом тайме.

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Во второй половине игры зрители увидели бодрый футбол с обилием борьбы, но по-настоящему красивых и голевых моментов было немного. Один из таких эпизодов случился на 67-й минуте, когда с центра поля на рандеву с голкипером убежал Доньелл Мален. Голландец не стал жадничать и покатил мяч на Дензела Дюмфриса, который поставил точку в игре. Теперь сборная Нидерландов может в отличном настроении готовиться к плей-офф.