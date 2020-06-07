Возлюбленный матери Неймара попал в больницу

Находящийся в отношениях с матерью футболиста «ПСЖ» Неймара 22-летний киберспортсмен Тьяго Рамос госпитализирован в больницу Бразилии с порезами на руке.
Как сообщает сайт Correio24horas, парочка дала разъяснение в полицейском участке, заявив, что повреждения были получены дома в результате несчастного случая. Однако по утверждению соседей, этому предшествовал конфликт и крики, которые были слышны дома. Рамос был отпущен домой, как только ему наложили 12 швов.
Ранее сообщалось, что мать Неймара 52-летняя Надин Гонсалвес рассталась с 23-летним киберспортсменом Тьяго Рамосом, писалNEWS.ru.
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