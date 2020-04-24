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Мать Неймара бросила 23-летнего парня-киберспортсмена

23:25, 24 апреля 2020

Мать бразильского нападающего Неймара 52-летняя Надин Гонсалвес рассталась с 23-летним киберспортсменом Тьяго Рамосом. Роман продлился всего несколько недель.

Гонсалвес бросила молодого человека после того, как узнала о его романах с мужчинами. Ранее в бразильских СМИ появились публикации о том, что Рамос встречался с поваром Неймара, — передаёт Lenta.ru.

По информации издания, киберспортсмен вернулся в Бразилию.

Как писал NEWS.ru, самый высокооплачиваемый футболист мира Неймар согласился на понижение зарплаты, чтобы вернуться из «Пари Сен-Жермен» в каталонскую «Барселону».

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