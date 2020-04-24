Мать Неймара бросила 23-летнего парня-киберспортсмена

Принц Гарри незадолго до свадьбы с Меган Маркл пытался связаться с её отцом Томасом. Внук британской королевы Елизаветы II буквально умолял мужчину позвонить ему. Об этом стало известно из документов, переданных в Верховный суд Лондона в рамках дела о публикации личного письма экс-актрисы.

Адвокаты Меган Маркл указали, что газеты, в частности The Mail, преследовали и унижали отца герцогини и способствовали ссоре между ними. Юристы подчеркнули, что перед бракосочетанием принц и его возлюбленная неоднократно...