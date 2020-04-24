Мать Неймара бросила 23-летнего парня-киберспортсмена

Мать бразильского нападающего Неймара 52-летняя Надин Гонсалвес рассталась с 23-летним киберспортсменом Тьяго Рамосом. Роман продлился всего несколько недель.
Гонсалвес бросила молодого человека после того, как узнала о его романах с мужчинами. Ранее в бразильских СМИ появились публикации о том, что Рамос встречался с поваром Неймара, —
передаётLenta.ru.
По информации издания, киберспортсмен вернулся в Бразилию.
Как писал NEWS.ru, самый высокооплачиваемый футболист мира Неймар согласился на понижение зарплаты, чтобы вернуться из «Пари Сен-Жермен» в каталонскую «Барселону».
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