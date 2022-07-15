Во время футбольного матча в «Лужниках» умер судья

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В «Лужниках» во время футбольного матча у судьи случился инфаркт. Спасти его не смогли, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

64-летний арбитр Владимир Забанов во время любительского матча почувствовал себя плохо и пожаловался на боль в животе. Врач определил сердечный приступ, мужчину отправили в больницу, но спасти его не смогли.

Забанов судил множество турниров ветеранов, и сам продолжал играть в футбол на любительском уровне.

Ранее в пятницу, 15 июля, бывший нападающий «Спартака» Александр Козлов умер в возрасте 29 лет.