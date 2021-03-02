Виктор Гусев рассказал о начале карьеры комментатора Юрия Розанова

https://static.news.ru/photo/5284ccd4-7c05-11eb-88a7-96000091f725_660.jpg Виктор Гусев Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Спортивный комментатор Виктор Гусев отреагировал на смерть Юрия Розанова. Известный журналист скончался в возрасте 59 лет после продолжительной борьбы с раком.

Мы — российская ассоциация спортивных комментаторов — переводили деньги, гонорары, поддерживали журналистскими премиями, но, к сожалению, это тот случай, когда деньги ничего не решают. Это страшная болезнь, — сказал Гусев в беседе с корреспондентом NEWS.ru.

65-летний Гусев рассказал, как познакомился с будущим коллегой. По его словам, он «фактически привёл его на телевидение».

Перед чемпионатом Европы 1996 года был конкурс знатоков футбола, куда приходили простые болельщики. Одна из составляющих этого конкурса — комментаторская часть. Юра с этим справился, выиграл конкурс. Единственное, были проблемы с оформлением паспорта, и он не смог использовать приз — полететь в Англию. Вместо этого, по-моему, ему подарили телевизор. Спустя время, он позвонил мне и сказал: «Виктор, вы знаете, на НТВ проходит конкурс молодых комментаторов, я бы очень хотел попробовать себя, но не попадаю по возрасту. Можете ли помочь?» Тогда я позвонил Василию Уткину, который был организатором, и сказал: «Вася, есть такой человек, болельщик, он у нас выиграл, потенциально сильный комментатор». И его приняли в виде исключения, и Юра его выиграл. Так он стал комментатором, затем стал одним из основных комментаторов на НТВ, — поделился журналист.

Как утверждает Гусев, Розанов был командным и талантливым человеком с большим знанием футбола.

Это человек с большим знанием футбола, умением общаться с аудиторией, он умел обобщить и взять конкретный эпизод матча, который он комментировал, и вписать его буквально в историю футбола — сопоставить с событиями из прошлого, которые ему известны, — это очень высокий комментаторский класс. Он был талантливым человеком. И, видимо, понимал это, когда звонил мне, несмотря на неподходящий возраст, и просил о помощи. Он знал, что у него получится, и у него получилось. Мне кажется, он был командным человеком несмотря на то, что непосредственно в редакции я с ним не работал. Это очень грустная новость для меня, — заключил он.

Розанов — обладатель премии ТЭФИ в номинации «Спортивный комментатор/ведущий спортивной программы» в 2012 году.

Ранее заслуженный тренер России по футболу, депутат Госдумы Валерий Газзаев заявил, что Юрий Розанов был прекрасным спортивным комментатором, писал NEWS.ru.