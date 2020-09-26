Виктор Гончаренко оценил игру ЦСКА в матче против «Локомотива»

Мы очень хорошо начали, оказывали давление, но упустили нити игры. Возможно, это шлейф прошлого сезона, когда ждали чего-то от соперника. Во втором тайме мы реагировали на то, что происходит на поле: играли открыто, не искали единичный шанс, а хотели каждую атаку довести до завершения. Я доволен командой на отрезке после удаления. Магнуссон жаловался, что у него что-то с плечом, но потом показал, что доиграет без замены. Что касается Чалова, каждым моментом надо распоряжаться лучше. Нападающие должны забивать голы, особенно в такие тяжёлые эпизоды. У Феди не получилось. По самоотдаче претензий нет, но реализовывать моменты нужно, — сказал Гончаренко на послематчевой пресс-конференции.