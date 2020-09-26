«Локомотив» нанёс поражение ЦСКА благодаря голу Смолова

https://static.news.ru/photo/b1b60a26-00ed-11eb-b208-fa163e074e61_660.jpg Фото: «Локомотив»/twitter.com

«Локомотив» одержал победу над ЦСКА в рамках 9-го тура чемпионата России. Встреча, прошедшая 27 сентября на «ВЭБ Арене», завершилась со счётом 1:0 в пользу железнодорожников.

Единственный гол в конце первого тайма забил Фёдор Смолов, замкнувший передачу Антона Миранчука. С 59-й минуты армейцы играли в меньшинстве из-за удаления Кристияна Бистровича.

«Локомотив» с 15 очками находится на 6-м месте в турнирной таблице. ЦСКА, у которого 16 очков, остаётся на 4-й позиции.

Ранее NEWS.ru писал, что «Ростов» на выезде одержал победу над тульским «Арсеналом» в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча в Туле завершилась со счётом 3:2. В составе гостей дубль оформил Кенто Хашимото (13-я и 39-я минуты), ещё один гол на счету Евгения Чернова (13). Среди хозяев поля отличились Эванс Кангва (9) и Кадри Мохаммед (90+4).