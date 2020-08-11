Ветераны «Спартака» обратились к Федуну и Дюкову из-за судейства

https://static.news.ru/photo/463cd3ae-dbd3-11ea-ac0a-fa163e074e61_660.jpg Леонид Федун Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ветераны ФК «Спартак» направили обращение к владельцу клуба Леониду Федуну и президенту Российского футбольного союза (РФС) Александру Дюкову по поводу судейства в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Сочи», следует из сообщения пресс-службы «красно-белых».

Так, под обращением подписались Олег Романцев, Ринат Дасаев, Юрий Гаврилов, Сергей Родионов, Сергей Шавло и Василий Кульков.

Как следует из письма, судейство в матче «Спартак» — «Сочи» полностью «убило принцип состязательности» в футболе. По словам авторов, главный арбитр встречи Василий Казарцев продемонстрировал «абсолютно бездарную работу» и «потерял право называться арбитром».

В своём обращении ветераны «Спартака» призвали Дюкова пожизненно отстранить от работы Казарцева, Алексея Еськова, а также главу проекта по внедрению VAR в РФ Леонида Калошина. Дополнительно бывшие игроки клуба попросили Федуна «быть сдержаннее и перевести диалог с РФС в конструктивное русло».

В минувшее воскресенье, 9 августа, «Спартак» в Москве на «Открытие Арене» сыграл вничью с «Сочи» (2:2). Казарцев назначил два пенальти в ворота хозяев поля, причём второй — в концовке встречи. На VAR в этой игре работали Алексей Еськов (видеоассистент) и Тихон Калугин (помощник видеоассистента).

Ранее NEWS.ru писал, что заводящий фанатской трибуны московского футбольного клуба «Спартак» Михаил Дивинский прокомментировал скандальное судейство в матче против «Сочи».

По его словам, волна недовольства связана с тем, что в конце прошлого сезона была также зафиксирована череда ошибок судей против «красно-белых». В связи с этим давление на РФС продолжится — ситуацию может исправить лишь отставка президента союза и судейского корпуса.