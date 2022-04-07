Василий Уткин назвал положение «Спартака» в РПЛ позорным

Спортивный журналист и блогер Василий Уткин назвал положение московского «Спартака» в Российской премьер-лиге (РПЛ) позорным. Уткин на своём YouTube-канале вспомнил, как в квалификации Лиги чемпионов красно-белые проиграли «Бенфике». Теперь португальский клуб в 1/4 финала играет против «Ливерпуля».
«Бенфика» — единственная команда на стадии четвертьфинала Лиги чемпионов, которая пробилась из квалификации. Там она, кстати, обыграла «Спартак». <...> «Спартак», по счастью, сейчас находится в совершенно позорном положении в чемпионате России, — подчеркнул он.
После 23-го тура РПЛ «Спартак» располагается на 10-м месте с 27 очками в запасе.
Ранее бывший врач «Спартака» Лю Хуншен заявил, что московский клуб по итогам сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) может стать одной из худших команд и вылететь в Футбольную национальную лигу (ФНЛ).