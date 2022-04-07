Василий Уткин назвал положение «Спартака» в РПЛ позорным

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Организаторы чемпионата мира по футболу в Катаре признали, что нарушали права рабочих во время подготовки турнира ФИФА, сообщает AP NEWS. Ранее независимые органы провели расследование, в котором установили, что рабочие трудились больше установленных 60 часов в неделю и не получали выходные в течение месяцев и даже лет. Объявление организаторов о нарушениях последовало после обнародования расследования.

Три компании были признаны несоответствующими требованиям в ряде областей, — говорится в заявлении организаторов. Чемпионат мира — 2022 в Катаре пройдёт с 21 ноября по 18 декабря. Ранее британский журналист...