Василий Уткин назвал лучшего российского футболиста

Спортивный журналист и блогер Василий Уткин рассказал, кого считает лучшим российским футболистом в истории.
Лучший футболист постсоветского периода в России — это, безусловно, Александр Мостовой. Во-первых, он играет в самом конкурентном амплуа. Во-вторых, Мостовой успел показать себя ещё в чемпионате СССР, — сказал Уткин в ролике на своём YouTube-канале.
Уткин подчеркнул, что Мостовой играл в главном российском амплуа — под нападающими, но при этом мог исполнить любую роль в середине поля.
Ранее Уткин заявил, что бывшему наставнику московского футбольного клуба «Локомотив» Юрию Сёмину пора завершать тренерскую карьеру. Он отметил, что его позиция продиктована взглядом на работу Сёмина в московском клубе, писал NEWS.ru.
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