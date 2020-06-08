Василий Уткин назвал лучшего российского футболиста

Защитник и полузащитник английского футбольного клуба «Манчестер Сити» Александр Зинченко отреагировал на заявление агента Олега Ерёмина о том, что украинский игрок хотел получить российское гражданство во время выступления за «Уфу».

Футболист прокомментировал публикацию с этой новостью в Instagram, написав в комментариях: «Бред». Зинченко выступал за «Уфу» в 2015-2016 годах. Футболист перешёл в «Манчестер Сити» в 2016 году. Он стал чемпионом...