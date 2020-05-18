Уткин отправил Сёмина на пенсию

https://static.news.ru/photo/ab21e712-9904-11ea-9df4-fa163e074e61_660.jpg Юрий Сёмин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Спортивный журналист и блогер Василий Уткин считает, что действующему наставнику московского футбольного клуба «Локомотив» Юрию Сёмину пора завершать тренерскую карьеру.

У меня есть позиция, что Юрий Сёмин — тренер, которому место на пенсии. Уважаемый, почётный, но он не подходит амбициозному клубу, который играет в Лиге чемпионов от России, — цитирует Уткина «Чемпионат».

Он отметил, что его позиция продиктована взглядом на работу Сёмина в московском клубе.

«Локомотив» на днях официально заявил, что Юрий Сёмин уходит с поста главного тренера команды. Новым наставником «железнодорожников» назначен Марко Николич, который приступит к своим обязанностям с 1 июня.

Ранее NEWS.ru писал, что журналист Василий Уткин прокомментировал уход Сёмина из «Локомотива».