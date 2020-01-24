https://static.news.ru/photo/1a689444-3ec5-11ea-882d-fa163e074e61_660.jpg Василий Березуцкий Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывший защитник московского ЦСКА и сборной России по футболу Василий Березуцкий прокомментировал сообщение футбольного комментатора Нобеля Арустамяна, который заявил, что Василий вместо со своим братом Алексеем будут работать в селекционном отделе ЦСКА.

Раз Нобель пишет, значит так и будет. Я правда пока не могу комментировать, ничего еще не решено, — цитирует Березуцкого Sport24.

Ранее российский тренер Леонид Слуцкий, а также его помощники Олег Яровинский, Василий и Алексей Березуцкие официально покидают голландский футбольный клуб «Витесс», писал NEWS.ru.