https://static.news.ru/photo/a62f3a04-4d80-11ea-8155-fa163e074e61_660.jpg Василий Березуцкий Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывший защитник московского ЦСКА Василий Березуцкий поддержал решение нападающего «Зенита» Александра Кокорина не переходить в аренду в «Сочи».

Если Саша действительно не знал, что его без его ведома отправили в «Сочи», то это по меньшей мере не очень красиво. Считаю, он поступил правильно, отказавшись куда-либо ехать, — цитирует Березуцкого «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что Кокорин может принести пользу любой команде премьер-лиги.

Ранее стало известно, что Алексей и Василий Березуцкие вернулись в московский клуб через полтора года после завершения карьеры футболистов. Они назначены заместителями генерального директора ЦСКА Романа Бабаева по спортивным вопросам, писал NEWS.ru.